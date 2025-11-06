«Балтика» против «Краснодара», «Планета океан» и концерты: афиша на выходные

38-я годовщина со дня образования национального парка парка «Куршская коса», танцевальное шоу «Смысл» на площадке БФУ им.Канта, матч «Балтики» и «Краснодара», музыкальный фестиваль на «Вагонке», концерты в «Ялте», «Лондоне» и «Бастионе» — в традиционном обзоре «Афиши Нового Калининграда» подсказываем, как не заскучать в предстоящие выходные.



В пятницу, 7 ноября, в Калининградской областной филармонии имени Е.Ф.Светланова в исполнении лауреата международных конкурсов Марии Гаврилюк прозвучат «Органные хиты» (6+). В программе: Бах, Клерамбо, Гильман, Циммер, Брамс и Бёльман. Начало — в 19:00.

На сцене БФУ им.Канта в пятницу покажут танцевальное шоу «Смысл» (12+). «Мы поговорим о том, что движет каждым из нас — о мечтах, выборе, дружбе и поиске своего пути. И, конечно, сделаем это на языке танца», — приглашают организаторы. Начало — в 19:00, вход по регистрации бесплатный.

В пабе «Лондон» 7 ноября «Танцы+» представит «огромный арсенал зажигательных песен» (18+). Группа исполнит самые популярные песни «Агаты Кристи», «Зверей», Димы Билана, «Градусов» и других. Начало — в 21:00.





Группа «Шляпная борода» в пятницу появится в «Бастионе» с программой «Легенды мирового и русского рока» (16+). Начало — в 20:00. В субботу, 8 ноября, в исполнении группы «Четыре» на этой же сцене прозвучит трибьют «Кино». Концерт запланирован на 20:00.

На «Вагонке» в субботу выступит поп- и рок-группа «Тринадцать карат» (16+). Начало — в 20:00.

Коллектив Kelvin в субботу обещает устроить «незабываемый трибьют-концерт рок-группы „Звери“» на сцене «Лондона» (18+). Вход с 20:00, начало в 21.00.

Национальный парк «Куршская коса» 8 ноября планирует отметить 38-ю годовщину со дня образования (6+). Мероприятия пройдут на территории Визит-центра «Музейный комплекс» с 11:00 до 15:30. Экскурсия по экспозиционным залам Визит-центра начнется для всех желающих в 11:00, в 12:00 состоится торжественное открытие праздника. В 12:30 откроются площадки партнёров нацпарка: Музей Мирового океана в мини-судоверфи покажет, зачем куршской лодке вымпел, реконструкторский клуб IRRLYS организует интерактивную программу в раннее Средневековье «Древняя Самбия», Калининградский зоопарк проведёт различные игры. Все площадки будут работать в два этапа по 45 минут до 14:00.





В арт-пространстве «Ворота» 8 ноября состоится концерт «Сюита настроений» (0+). Александра Яковлева (флейта), Светлана Вавилина (скрипка), Анна Червонооченко (фортепиано) исполнят два образца сюит в творчестве композиторов XX века. Начало запланировано на 19:00.

В филармонии в воскресенье, 9 ноября, Анна Юсупова представит концерт органной музыки «От Баха до Queen» (6+). Начало — в 18:00.

В «Ялте» 9 ноября выступит российский рэпер Baby Melo (18+). Большой сольный концерт стартует в 18:00.

На «Вагонке» в воскресенье проведут Revolution Festival (18+). «После долгого перерыва Revolution Festival возвращается в Калининград! 9 ноября в легендарном клубе „Вагонка“ мы презентуем новый сезон фестиваля, расскажем как это было за последние 12 лет в других городах и, конечно, будем слушать музыку победителей фестиваля прошлых лет!» — приглашают организаторы.





На «Ростех Арене» 9 ноября «Балтика» встретится с действующим чемпионом России — футбольным клубом «Краснодар» (0+). «Команда Мурада Мусаева уверенно стартовала в сезоне. Они не сдают позиций и, как и в прошлом году, идут на первой строчке турнирной таблицы, набрав 32 очка. У „Краснодара“ отличная форма — 4 победы подряд в РПЛ, так что борьба предстоит по-настоящему жаркая», — отмечает пресс-служба «Балтики». Начало — в 18:45. Напомним, что для посещения матчей Российской Премьер-лиги необходима карта болельщика.

Гости корпуса «Планета Океан» Музея Мирового океана теперь могут выбирать не только классическую экскурсию, но и самостоятельный осмотр или уникальную экскурсию-концерт (0+). Новые форматы посещения ввели 5 ноября. «Увеличится количество сеансов в день, а вместе с тем и пропускная возможность нового корпуса: вместо 300 человек „Планета Океан“ сможет принять до 500 посетителей в день. График работы останется прежним — со среды по воскресенье», — напоминают на сайте музея.

Текст: Анна Горбунова, фото из архива «Нового Калининграда»