«Локомотив», «Рок ради жизни» и фестиваль науки: афиша Калининграда на выходные

Фестиваль «Рок ради жизни» в «Ялте», научный фестиваль «Кстати 80», конференция «Корабельные чтения» в Музее Мирового океана, матч «Локомотива» против «Динамо-Метар», трибьют-концерты в «Бастионе», «Лондоне» и на «Вагонке» — в традиционном обзоре «Афиши Нового Калининграда» представляем список самых интересных событий предстоящих выходных.

В пятницу, 14 ноября, на сцену «Бастиона» выйдет группа «Бригадный Подряд», которая представит «акустический концерт без электричества, но с полной отдачей» (18+). «Это будет настоящий рок — просто ближе, громче сердцем, а не усилителем. Знакомые хиты „Бригадного Подряда“ прозвучат в новом звучании, но останутся верны себе: напор, ирония, свобода и внутренний отрыв — всё на месте», — обещают организаторы. Концерт начнётся в 19:00.

В «Лондоне» 14 ноября появится коллектив «Газеты Пишут» (18+). Команда «приглашает в свою ракету для путешествий по музыкальной Вселенной до самых дальних звёзд». Начало — в 21:00.

В ДС «Янтарный» в пятницу в рамках 8 тура женской волейбольной Суперлиги калининградский «Локомотив» встретится с челябинской командой «Динамо-Метар» (0+). Матч стартует в 19:00.





Научно-практическая конференция «Корабельные чтения» пройдёт 14 ноября в Музее Мирового океана (12+). «Дискуссионная площадка объединяет сотрудников научной и музейной сфер из разных регионов страны, предоставляет возможность специалистам Калининградской области показать свои наработки и познакомиться с обширной работой коллег», — поясняют в анонсе. Спикеры расскажут о гражданской науке кругосветной экспедиции под парусом, итогах кругосветной экспедиции русских мореплавателей, барке «Крузенштерн» и многом другом.

Научный фестиваль «Кстати 80» 14-15 ноября пройдёт на площадках Калининградского государственного технического университета и Дома молодёжи (12+). В пятницу проведут атомный практикум «Осознанное потребление», лекцию о раздельном сборе отходов, кулинарный эксперимент; на субботу запланированы различные мастер-классы. С более подробной программой можно ознакомиться по ссылке.

Во Фридландских воротах в субботу в 12:00 состоится открытие выставки «Возвращение» калининградского художника Алексея Старцева (12+). Оформитель знаковых для региона спектаклей и книг представит живопись и графику, созданную в России и за рубежом. Из творчества Старцева выбраны работы, объединенные темой «Художник в городе, город в художнике». Они охватывают более чем 45-летний калининградский период творчества художника. Экспозиция также дополнена коллекцией книг издательства «Янтарный сказ», в создании которых Старцев принимал участие как художественный редактор и иллюстратор. Выставка продлится до 16 января 2026 года.

Зимнюю сессию фестиваля «Рок ради жизни» проведут 15 ноября в «Ялте» (18+). В субботу здесь выступят «Бруствер», Captain Bigzod, «Лотос», «Стая Коней» и Bagira. «Как всегда, помимо музыки, будем радоваться, общаться, проведём благотворительный аукцион с уникальными лотами, продадим мерча и все вместе поможем детям! Ждём всех!» — приглашают организаторы. Начало — в 19:00.





На «Вагонке» в субботу пройдёт большое трибьют-шоу «Руки Вверх!» в исполнении группы R.E.D. (16+). До и после концерта обещают «драйвовую дискотеку, где будут играть самые горячие треки 90-х и 00-х». Концерт начнётся в 20:00.

«Полное погружение» в атмосферу нулевых обещают устроить 15 ноября в «Лондоне» (18+). «„Мантра Бэнд“ заводит моторы и устраивает самую безумную ностальгическую вечеринку сезона. Забудь о настоящем, мы возвращаемся туда, где царил безумный микс поп-анархии, рок-протеста и чистой танцевальной эйфории», — настаивают в анонсе. Старт — в 21:00.

С хитами блюза, соула и рока в субботу выступит группа Krissmen (18+). Концерт начнётся в 20:00 в баре Morrison.

В воскресенье, 16 ноября, в клубе «Склад» состоится мастер-класс Алексей Кравцова — барабанщика Леонида Агутина и участника группы Esperanto (12+). «Вас ждёт: живая демонстрация игры и приёмов, разбор техник и секретов профессионалов, возможность задать вопросы и пообщаться лично», — рассказывают организаторы. Количество билетов ограничено.

В Кафедральном соборе в воскресенье пройдёт концерт «Ныне отпущаеши» (6+). Концертный хор «Перезвоны» Санкт-Петербургской детской школы искусств имени Михаила Глинки исполнит мессу, мотеты и литании композиторов XIX-XXI веков, а также произведение Сергея Екимова «Песнь Симеона», которое композитор посвятил Вере Таривердиевой. Концерт начнётся в 18:00.

Текст: Анна Горбунова / фото из архива «Нового Калининграда»