«ЛондонParis», «Ювелирные аллюзии» и Калинин: афиша Калининграда на выходные

Шоу «Музыка в темноте» в «Янтарь-холле», музыкальный фестиваль в посёлке «Заповедное», бритпоп-вечеринка на «Вагонке», осенний концерт группы «ЛондонParis» в клубе «Лондон», стендап-шоу комика Ильи Соболева в «Резиденции королей», Синичкин день в Центральном парке культуры и отдыха, выставка «Ювелирные аллюзии» в Музее янтаря, матч «Локомотива» и «Уралочки-НТМК» — в традиционном обзоре «Афиши Нового Калининграда» помогаем составить культурную и развлекательную программу на грядущие выходные.



В Музее янтаря открылась выставка «Ювелирные аллюзии» (12+). В экспозиции представлены работы преподавателей и студентов Калининградского колледжа предпринимательства, в которых можно увидеть отсылки к сказкам и различным культурам — от Древнего Египта до Дикого Запада. В своих работах учащиеся разных курсов объединили металл, эмаль, поделочные камни и другие материалы. Выставка открыта до 14 декабря.

В Калининградском областном историко-художественном музее до 19 декабря можно посетить выставку «Имя в истории города» (0+), приуроченную к 150-летию со дня рождения Михаила Калинина. Из фондов музея представлены документы с личной подписью Калинина, фотографии и картины, а также предметы, связанные с историей города. Отдельный раздел посвящён памятнику Калинину, установленному в 1959 году и ставшему символом послевоенного Калининграда.

В пятницу, 21 ноября, в Музее Мирового океана состоится лекция Дмитрия Блискунова «Калининградская область — столица серфинга России» (12+). Лектор расскажет о морских видах спорта, местах для катания на волнах, и многом другом. Участие бесплатное, требуется регистрация. Начало — в 16:00.





В Музее искусств 21 ноября с 17:00 до 19:00 пройдут мероприятия к Международному дню акварели (12+). Гостям предложат погрузиться в культуру Востока, попробовать себя в китайской акварели на мастер-классе и увидеть стихи русских поэтов на китайском языке в формате визуальной поэзии.

В «Янтарь-холле» 21 ноября запланирована премьера нового шоу скрипачки Евгении Зимы «Музыка в темноте. Время женщин» (6+). В этом музыкальном представлении, которое сочетает в себе живую музыку, хореографию и современные графические технологии, будут исследоваться образы женщин в различных архетипах. Зрители смогут увидеть «головокружительные пируэты гимнасток», а также насладиться музыкой и необычной визуализацией. Представление начнётся в 19:00.

Группа «R.E.D» в рамках трибьют-концерта в клубе «Лондон» в пятницу исполнит хиты «Кино» (18+). Зрители смогут услышать более 20 легендарных треков, включая как ранние, так и поздние песни Виктора Цоя. Вокалист Денис Козак и живой звук передадут всю мощь энергетики этой музыки. Начало концерта в 21:00. 22 ноября здесь состоится традиционный осенний концерт группы «ЛондонParis» (18+). Сет-лист будет составлен из наиболее популярных песен коллектива. Начало в 21:00.





В субботу, 22 ноября, в баре «Квартирник» группа Kelvin Band проведет трибьют-концерт «Сплин» (18+). Музыканты исполнят хиты культовой рок-группы. Начало концерта в 20:30.

В посёлке Заповедное в Славском районе 22 ноября пройдет музыкальный фестиваль в рамках проекта «В каморке, что за актовым залом» (12+). В программе фестиваля — уроки диджеинга, музыкального продюсирования и вокала, хоровое пение, музыкальная программа и дискотека с группой Brionialuv Band. Будут доступны фотолокации и блогинг-студия. Вход свободный, регистрация обязательна для участников и тех, кто планирует воспользоваться бесплатным трансфером из Калининграда.

В арт-пространстве «Ворота» 22 ноября состоится лекция «Минимализм в музыке» (6+). Лекцию проведет виолончелистка и исследователь музыки XX-XXI веков, одна из солисток «Ансамбля Независимых Музыкантов», Дарья Луценко. Тема лекции — появление минимализма в искусстве и его влияние на музыку. Вход свободный, добровольный взнос приветствуется.

На «Вагонке» в субботу проведут вечеринку «Britpop Night» (18+), на которой группы «Sound Unit» и «Остров Канта» исполнят хиты классического бритпопа. После концерта DJ Alex Strokes продолжит вечеринку с британской дискотеки в стиле нулевых. Начало в 20:00.

Импровизационное юмористическое шоу «Без проблем» начнётся в 20:00 кафе-баре «Чил&Нтано» (18+). Комики и психолог Татьяна Глазкова помогут зрителям решить их насущные проблемы. «И посмеемся, и про ваши детские травмы успеем поговорить», — обещают организаторы.

В Центральном парке культуры и отдыха в субботу состоится праздник Синичкин день, организованный Калининградским областным детско-юношеским центром экологии и туризма. В программе — квест по поиску зимних пернатых друзей, экскурсия по парку, мастер-класс по изготовлению кормушек и кормов для птиц, а также веселые загадки и интерактивные игры для детей. Начало в 10:30.





В ДК «Машиностроитель» 22 ноября проведут финал юбилейного 30-го сезона студенческой лиги КВН «Золотой Осьминог» (0+). Пять команд поборются за путёвку в Сочи. Начало в 18:00, вход свободный.

На экране «Синема Парка» в ТЦ «Европа» в субботу покажут прямую трансляцию матча 16-го тура РПЛ «Оренбург»-«Балтика» (0+). Трансляция начнётся в 12:50. Предыдущий матч «Балтики» прошёл 9 ноября на «Ростех Арене»: тогда бело-синие сыграли вничью с чемпионом прошлого сезона — «Краснодаром».

В воскресенье, 23 ноября, в «Резиденции Королей» появится стендап-комик, актёр, шоумен и ведущий Comedy Club Илья Соболев, который представит свой сольный концерт (18+). Начало — в 19:00.

В ДС «Янтарный» 23 ноября в рамках женской волейбольной суперлиги «Локомотив» встретится со свердловской «Уралочкой-НТМК». Старт запланирован на 18:30.

Текст: Анна Горбунова, фото из архива «Нового Калининграда»