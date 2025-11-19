Имя в истории города: в Калининграде открылась выставка о Михаиле Калинине

Фото: пресс-служба музея
Фото: пресс-служба музея
Все новости по теме: Культура

В Калининградском областном историко-художественном музее прошло открытие выставки «Имя в истории города» (0+), приуроченная к 150-летию со дня рождения советского государственного деятеля Михаила Калинина. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

На выставке из фондов музея представлены документы с личной подписью Калинина, фотографии и открытки ключевых моментов биографии, а также картины и предметы, связанные с историей города. Отдельный раздел посвящён памятнику Калинину — одному из символов послевоенного Калининграда. «Монумент работы скульптора Бориса Едунова установлен 5 декабря 1959 года ко дню Конституции СССР, отлит из бронзы в Ленинграде, имеет статус объекта культурного наследия. Общая высота композиции — около 10 метров», — добавили в музее.

Выставка будет работать до 19 декабря.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter