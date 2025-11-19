Имя в истории города: в Калининграде открылась выставка о Михаиле Калинине

В Калининградском областном историко-художественном музее прошло открытие выставки «Имя в истории города» (0+), приуроченная к 150-летию со дня рождения советского государственного деятеля Михаила Калинина. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

На выставке из фондов музея представлены документы с личной подписью Калинина, фотографии и открытки ключевых моментов биографии, а также картины и предметы, связанные с историей города. Отдельный раздел посвящён памятнику Калинину — одному из символов послевоенного Калининграда. «Монумент работы скульптора Бориса Едунова установлен 5 декабря 1959 года ко дню Конституции СССР, отлит из бронзы в Ленинграде, имеет статус объекта культурного наследия. Общая высота композиции — около 10 метров», — добавили в музее.

Выставка будет работать до 19 декабря.