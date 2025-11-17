Сказки, Древний Египет и Дикий Запад: в Музее янтаря открылась новая выставка (фото)

В зале «Галерея» Музея янтаря открылась выставка работ преподавателей и студентов Калининградского колледжа предпринимательства «Ювелирные аллюзии» (12+). Как сообщает пресс-служба учреждения, в работах есть отсылки к сказкам и различным культурам, от Древнего Египта до Дикого Запада.

В экспозиции представлены изделия учащихся разных курсов: «Это не только демонстрация учебных работ, но и живой диалог между разными творческими идеями, воплощенными в металле, эмали, поделочных камнях и других материалах».

Фото: пресс-служба Музея янтаря

«Хотя это только становящиеся на свой путь развития художники, в этом году уровень работ очень высок, — отметил директор Музея янтаря Константин Петунин. — Это ежегодная выставка, и я вижу, как мастерство из года в год растет. Особенно приятно, когда сравниваешь увиденное с другими регионами нашей необъятной родины. Я вижу, что мы не просто лучше, мы — особенные. У нас есть янтарь — материал с непростыми свойствами. Но даже такие молодые художники могут увидеть в нем изюминку, которая диктует форму, и красиво его обработать».

Выставка «Ювелирные аллюзии» открыта до 14 декабря. Посетить ее можно по отдельному билету или в рамках общего осмотра музея.