Линда, «Зимний Экодвор», матч «Локомотива»: афиша Калининграда на выходные

Вторые декабрьские выходные в Калининграде обещают быть насыщенными музыкой, искусством и атмосферными событиями. В пятницу зрителей ждут концерты Эндрю Дональдса и кавер-групп, а также клубный фестиваль музыки в «Складе». В субботу на калининградские сцены выйдут Mantra Band и Линда, а также пройдут органные концерты и «Зимний Экодвор». Завершатся выходные волейбольным матчем Суперлиги между «Локомотивом» и «Минчанкой». В традиционном обзоре «Афиши Нового Калининграда» представляем самые яркие события предстоящих выходных.



12 декабря

В «Янтарь-холле» в 19:00 выступит Эндрю Дональдс с программой «Золотой голос Enigma» (6+). Концерт пройдет в интерактивном формате с сопровождением струнного оркестра.

В это же время, в 19:00, в Калининградской областной филармонии имени Е.Ф. Светланова пройдет концерт «Готика и орган. От Баха до Таривердиева». Исполнитель — лауреат международных конкурсов Анна Юсупова (орган), в программе — произведения Л. Маршана, Д. Букстехуде, И.С. Баха, Н. Брунса и М. Таривердиева.

В Зеленоградске в 17:00 состоится торжественная церемония зажжения звезды на главной городской ёлке (0+).

В Музыкальном театре в 19:00 впервые представят музыкально-драматическую сагу «Офицеры» по повести Бориса Васильева (12+). Премьера приурочена ко Дню Героев Отечества, который отметили 9 декабря.



На сцене «Бастиона» с концертом появится группа Kelvin (18+). В программе прозвучат все хиты легендарной группы «Звери». Начало в 20:00.

В клубе «Склад» в 18:00 начнется клубный фестиваль живой музыки «Склад Музыки Fest’2025» (16+). На сцене сыграют местные команды «ДругиЕноты», «The Shot Day», «Дети Подорожника», а также новые группы «Кактусы» и «Old Fashioned». Вход свободный.

В баре Morrison в 20:00 выступит группа El Rodriguez, которая исполнит хиты классического и хард-рока. После концерта, в 22:00, свой диджей-сет представит DJ Haldej.

В клубе «Лондон» в 21:00 пройдет баттл «Звери VS Мумий Тролль» (18+). Группа «Газета Пишет» представит самые лучшие хиты обеих легендарных групп. В программе также DJ-сет, ретро-фото и битва хоров.





13 декабря

На «Вагонке» состоится концерт Линды. Певица представит свои новые песни, а также лучшие хиты из альбома «ДНК Мира». Начало — в 20:00 (18+).

«Идеальный вечер для всех, кто любит живую музыку и настоящий концертный драйв» пройдёт в «Бастионе», где с кавер-шоу выступит группа CoMiXx. В программе — хиты всех времён в авторских рок-аранжировках, начало — в 20:00 (18+)

В баре «Квартирник» 13 декабря появится группа «Четыре». Коллектив сыграет классику русского рока. Начало — в 20:30 (18+).

В клубе «Лондон» в 21:00 состоится новогодняя вечеринка с кавер-группой Mantra Band (18+). В программе — самые популярные новогодние хиты, «море ностальгии, улыбок и зажигательных танцев».

Органный концерт «В ожидании волшебства» с лауреатом международных конкурсов Марией Гаврилюк пройдёт в Калининградской областной филармонии. «​​Программа включает бессмертные творения великих композиторов: Христово благовестие звучит в классических хоралах И.С. Баха, волшебная гармония раскрывается в нежных переливах франко-голландских мастеров Карла Дакена и Марселя Дюпре. А завершится вечер ярким саундтреком из легендарного фильма „Один дома“, написанным Джоном Уильямсом», — рассказывают организаторы (6+). Начало — в 18:00.

В 16:00 светлогорском «Янтарь-холле» начнётся шоу иллюзиониста Александра Прахова (6+). Обещают «фокусы, которые вызывают восторг», «смех, магию и моменты, которые запомнятся сильнее, чем код домофона».

В Кафедральном соборе 13 декабря в 18:00 проведут музыкальный вечер «Стихотворения — чудный театр» с актрисой Сати Спиваковой и пианистом Алексеем Гориболем (6+). В программе — стихи Беллы Ахмадулиной, музыка Чайковского, Шопена, Грига и других композиторов.

В арт-пространстве «Ворота» с 12:00 13 декабря пройдет «Выходной у моря» — специальная встреча с искусствоведами, мореплавателями и фотографами, которые расскажут о своём опыте взаимодействия с морем и о том, как оно формирует их взгляды, практики и повседневность. Вход свободный (6+).

В рамках «Зимнего Экодвора», который пройдёт в новом общественно-культурном центре на Горького с 12:00 до 15:00, проведут ярмарку и мастер-классы по обмену новогодней атрибутикой, благотворительный сбор и сбор вторсырья (6+). Программа будет сопровождаться фудшерингом и экоиграми. Вход свободный

14 декабря

В «Янтарь-холле» в 16:00 состоится концерт Надежды Реутовой — «Гармония. Дыхание. Ритм» (6+). Виртуозная аккордеонистка, лауреат международных конкурсов исполнит произведения И.С. Баха, А. Пьяццоллы, С. Рахманинова и других.

Пластический спектакль «Щелкунчик» по мотивам рождественской сказки Э.Т.А. Гофмана покажут в Калининградском областном историко-художественном музее. Волшебную театрализованную постановку представят воспитанники продюсерского центра D.K.PROJECT (6+).

В Калининградской областной филармонии пройдет концерт «От Вивальди до Пьяццоллы» (6+). В программе — музыка, в которой «переплелись темы снега, зимы, холода и страсти». Исполнители — лауреаты международных конкурсов: Мария Гаврилюк (орган), Елена Токовинина (скрипка) и Анна Ушакова (фортепиано).

В Кафедральном соборе представят концерт «Духовая семья» (6+). Филипп Нодель (гобой), Михаил Васильев (кларнет), Ксения Авраменко (флейта), Евгений Авраменко (орган) исполнят произведения для духовых инструментов XIX–XX веков.

В ДС «Янтарный» в рамках 14 тура женской Суперлиги калининградский «Локомотив» сыграет против «Минчанки» (0+). Матч стартует в 18:00.

Текст: Анна Горбунова, фото из архива «Нового Калининграда»