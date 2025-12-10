В Зеленоградске пройдёт «церемония зажжения звезды на главной городской ёлке» (видео)

Жителей и гостей Зеленоградска приглашают на «торжественную церемонию зажжения звезды на главной городской ёлке» (0+). Она пройдёт в пятницу, 12 декабря, пишет газета «Волна».

Как сообщили в администрации муниципалитета, у новогодней ели на главной городской площади Зеленоградска появилось новое украшение. На макушку дерева установили восьмиконечную звезду.

«Вчера подключили её к питанию и проверили, как светит. Вифлеемская звезда — главный рождественский символ, который дарит праздничную атмосферу наступающих праздников», — говорится в сообщении. Церемония зажжения звезды начнётся в 17 часов.

Напомним, в этом году муниципальное автономное учреждение «Зеленоградский свет» закупило новогодние гирлянды общей длиной 1,4 км на сумму 480 тыс. руб. Культурно-досуговый центр округа также заказал изготовление и поставку декоративной конструкции в виде кота, сидящего на луне, облака и звёзд для украшения входной группы ЗАГСа стоимостью более полумиллиона рублей.

Видео: администрация Зеленоградского округа

