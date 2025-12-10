В Зеленоградске пройдёт «церемония зажжения звезды на главной городской ёлке» (видео)

Фото: Культурно-досуговый центр Зеленоградска
Фото: Культурно-досуговый центр Зеленоградска
Все новости по теме: Новый год

Жителей и гостей Зеленоградска приглашают на «торжественную церемонию зажжения звезды на главной городской ёлке» (0+). Она пройдёт в пятницу, 12 декабря, пишет газета «Волна».

Как сообщили в администрации муниципалитета, у новогодней ели на главной городской площади Зеленоградска появилось новое украшение. На макушку дерева установили восьмиконечную звезду.

«Вчера подключили её к питанию и проверили, как светит. Вифлеемская звезда — главный рождественский символ, который дарит праздничную атмосферу наступающих праздников», — говорится в сообщении. Церемония зажжения звезды начнётся в 17 часов.

Напомним, в этом году муниципальное автономное учреждение «Зеленоградский свет» закупило новогодние гирлянды общей длиной 1,4 км на сумму 480 тыс. руб. Культурно-досуговый центр округа также заказал изготовление и поставку декоративной конструкции в виде кота, сидящего на луне, облака и звёзд для украшения входной группы ЗАГСа стоимостью более полумиллиона рублей.

Видео: администрация Зеленоградского округа

В царстве огненной лошади: как украсили Зеленоградск к Новому году


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Telegram | MAX
Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter