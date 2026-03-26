День птиц, фримаркет и группа «Комиссар»: афиша Калининграда на выходные

Концерты органной, поп- и рок-музыки, вечер Фрэнка Синатры, выступление «Комиссара», фримаркет, фестиваль «Музыкальная весна» и семейный День птиц — предстоящие выходные в Калининграде будут насыщены событиями разных форматов. С 27 по 29 марта в городе запланированы лекции, творческие встречи, концертные программы и интерактивные площадки — от классики и джаза до рок-хитов и мероприятий для детей. Подробнее — в афише «Нового Калининграда».

27 марта

В арт-пространстве «Ворота» в пятницу состоится сразу два мероприятия: творческая встреча с калининградским фотохудожником Максимом Хлызовым (16+) и вечер национальной культуры Якутии (16+). «Приглашаем вас в путешествие на край света, не выезжая из города! „Ворота“ превратятся в уголок далекой и загадочной Республики Саха», — говорится в анонсе. Член Союза фотохудожников Калининграда Максим Хлызов расскажет о своих экспедициях в Якутию, покажет быт и культуру эвенков и якутов. Начало — в 19:00. Затем начнётся вечер национальной культуры Якутии. Вход свободный по регистрации.

В Музее искусств с 17:00 до 19:00 состоится лекция с мастер-классом «Щелкунчик: от сказки к балету» (12+), приуроченная к Международному дню театра. Лекцию прочитает главный научный сотрудник музея Лада Сыроватко. В 18:00 начнётся кураторская экскурсия от искусствоведа, специалиста научно-экспозиционного отдела музея Анны Воробьевой по выставке «Космос Красного» (12+).

Заслуженный артист России, органист и профессор Александр Фисейский в Кафедральном соборе исполнит все хоральные прелюдии из сборника «Органная книжечка» (6+). Произведения представляют образец барочной органной музыки. Концерт откроет цикл «Все органные произведения Баха», которые будут звучать в соборе в исполнении Александра Фисейского в течение нескольких лет. Начало — в 19:00.

В «Резиденции королей» выступят представители российской поп-музыки 90-х годов — группа «Комиссар» (18+). «Коллектив был основан в 1990 году, а его бессменным лидером стал Алексей Щукин. Благодаря харизматичному исполнителю и запоминающимся хитам, группа быстро завоевала популярность. Музыкальный стиль „Комиссара“ сочетает элементы поп-музыки, евро-дэнса и синти-попа», — рассказывают в анонсе. Концерт начнётся в 19:00.

Вечер, посвящённый легенде мирового джаза Фрэнку Синатре, проведут в «Лондоне» (18+). «Группа „Акцент“ приготовила для вас уникальную программу, полную культовых хитов и волшебных мелодий. Приходите насладиться атмосферой нестареющей классики, окунитесь в мир романтики и ностальгии под чарующие звуки! Не пропустите возможность провести этот вечер в компании единомышленников и насладиться качественной музыкой!» — приглашают организаторы. Начало — в 21:00.

Лучшие хиты русского рока прозвучат в исполнении группы Kelvin в «Бастионе» (16+). «Это будет не просто концерт, а настоящий праздник для всех, кто любит рок», — обещают в анонсе. Начало — в 20:00.

В баре Morrison пройдёт выступление группы Krissmen, которая сыграет хиты блюза, соула и рока (18+). Концерт начнётся в 20:00.





28 марта

В Калининградской областной филармонии в субботу с программой «Шопен, Рахманинов. 12 мгновений весны» появится Юлиан Семёнов-Брайди (6+). «Молодой русско-французский пианист — наследник творческой династии. Его дед — писатель Юлиан Семенов, автор легендарных романов „Семнадцать мгновений весны“ и „ТАСС уполномочен заявить...“, прабабушка — поэтесса Наталья Кончаловская. Юлиан Семенов-Брайди был неоднократно удостоен призов на международных конкурсах, а музыкальные критики отмечают его тонкую интерпретацию музыки разных эпох», — рассказывают в анонсе. Концерт пройдёт в рамках Международного музыкального фестиваля для детей и юношества «Музыкальная весна». Начало — в 17:00.

В поселении викингов «Кауп» проведут «увлекательное погружение во времена правителя Рагнара Лодброка» (18+). «Это был один из легендарных королей Дании и Швеции VIII-IX веков. Предводитель викингов, человек, именующий себя прямым потомком Бога Одина. Многочисленные саги и легенды о нём дошли до наших дней, и мы приглашаем вас услышать о них в окружении настоящих жителей средневековья. Вы сможете освоить средневековые ремесла и научиться азам строевой подготовки. Поучаствуете в индивидуальных поединках, проверите себя на меткость в метании топоров, а также примите участие в конкурсах на силу и ловкость», — приглашают организаторы. Начало — в 17:00.

Творческий вечер Леонида Горбушина — члена Союза писателей Калининграда, лауреата международного Балтийского фестиваля авторской песни и других конкурсов — пройдёт в пространстве «Ворота» (12+). В программе вечера: авторские стихи под гитару, анекдоты, «немного философии и разговоров „за жизнь“». Начало — в 18:00, вход по билетам.

Мировые хиты в исполнении группы New Version & Amonbeat прозвучат в «Лондоне» (18+). «Pink Floyd, „Наутилус Помпилиус“, Marilyn Manson, Moby, „Танцы Минус“, U2, Hurts, „Кино“, Оскар, Sting. Такие разные, но всеми любимые песни. Коллектив соберёт воедино красоту и драйв этих мелодий, чтобы вечер получился действительно запоминающимся», — обещают в анонсе. Начало — в 21:00.

В «Бастионе» проведут «вечер настоящего хард-рока и индустриального драйва» (16+). На сцене выступит группа König Power, которая представит программу «Огненная земля», и Иван Халеев с хитами Rammstein. Начало — в 20:00.





29 марта

В Кафедральном соборе в воскресенье состоится концерт «Бах и В-А-С-Н» (6+). «В незаконченном цикле „Искусство фуги“ Иоганн Себастьян Бах впервые использовал музыкальный мотив B-A-C-H, где буквы его фамилии соответствуют нотам. С тех пор этот нотный автограф использовали следующие поколения музыкантов, когда создавали произведения-оммажи Баху или цитировали его», — пишут в анонсе. Мария Мохова исполнит музыку трёх композиторов, «которые когда-то послали весточки в вечность самому Иоганну Себастьяну Баху». Начало — в 18:00.

Гала-концерт, приуроченный к закрытию международного фестиваля «Музыкальная весна», проведут в филармонии (6+). Музыка композитора Валерия Кикты будет исполнена расширенным составом Камерного оркестра Калининградской филармонии (художественный руководитель и главный дирижёр — лауреат международных конкурсов Елена Толкачёва). Приглашенный дирижер — один из самых ярких музыкантов нового поколения Юрий Демидович (Беларусь — Россия). Концерт начнётся в 18:00.

Концерт «Я выхожу на сцену...», посвящённый 85-летию артиста Андрея Миронова, состоится в Калининградском областном историко-художественном музее (12+). В программе — мелодии из фильмов «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Соломенная шляпка» и других в исполнении Калининградского областного оркестра русских народных инструментов. Начало — в 15:00.

В «Воротах» запланирован концерт «Выживут только влюблённые» (16+). «Новые стихи и песни! Новые участники! Каждый рассказ — это разговор между мужчиной и женщиной, на этот раз — между поэтами и музыкантами, поэзией и музыкой, стихами и песнями. Стихи и музыку дополнят танцевальные номера. Это истории, в которых переплетаются чувства, судьбы, радости и печали. Такие разные и такие похожие», — рассказывают организаторы. Начало — в 17:00.

В «Бастионе» 29 марта пройдёт очередной фримаркет — бесплатный обмен вещами (0+). «Фримаркет — это не просто обмен, это целая философия. Экологичный выбор: поддержите осознанное потребление и помогите сократить количество отходов. Душевный шоппинг: найдите уникальные предметы „с историей“ и почувствуйте тепло нашего сообщества. Вклад в добро: вещи, которые не найдут дом на маркете, мы передадим на благотворительность», — говорится в анонсе. Принести можно одежду, книги, игрушки, посуду, аксессуары и мелкую бытовую технику. Вход свободный.

В Калининградском зоопарке в 12:00 начнётся День птиц (0+). В программе запланированы мастер-классы, экскурсии, квест и интерактивы. «Начнём с „птичьих“ мастер-классов — каждый участник унесет домой своего собственного голубя и аиста. Киперы и экскурсоводы проведут интерактивную экскурсию „Кругосветное птицепутешествие“ с показательным кормлением хищных птиц. Все, кто удачно пройдет квест-игру „Птица года — 2026“, получат небольшие призы», — рассказали в зоопарке. Помимо этого, в течение дня будет работать выставка птичьих гнезд, яиц и перьев, а также фотовыставка «Из жизни птиц» фотопроекта «О свободных и независимых».







Текст: Анна Горбунова, фото из архива «Нового Калининграда»