Открытие сезона в Зеленоградске, импровизации, выставки: афиша на выходные

В ближайшие выходные в Калининграде и области пройдут концерты, выставки, спектакли и праздники. В программе — раннее открытие курортного сезона в Зеленоградске, шоу «Импровизаторы» в «Резиденции королей», концерты органной и рок-музыки, выставка об Индии в Музее янтаря, а также лекции, встречи и вечеринки. В традиционном обзоре «Афиши Нового Калининграда» рассказываем, куда сходить и чем заняться.

24 апреля

В Калининградской областной филармонии в пятницу пройдёт концерт «От Баха до „Аэросмит“. Органный кроссовер эпох» (6+). Лауреат международных конкурсов Анна Юсупова (орган) представит программу, «где величественные шедевры классики обретут новую жизнь в рок-ритмах». Начало — в 19:00.

В Музее янтаря откроют выставку «Удивительная Индия: боги, риши и люди» (12+). На выставке будут представлены экспонаты, изображающие индийских богов, легендарных мудрецов-риши, героев эпических поэм и простых людей. Образцы индийской скульптуры и графики дополняет ритуальная утварь, национальная одежда и украшения, а также фильм об уникальном сценическом искусстве южноиндийского штата Керала — традиционном театре плоских кожаных фигур. Выставку можно будет посетить по отдельному билету в зал «Бордовый» или в рамках общего посещения музея.

Творческая встреча с членом Калининградского союза фотохудожников Игорем Ткачёвым запланирована в «Воротах» (16+). «Игорь — мастер, умеющий остановить время. Он поделится историей своего творческого пути и покажет снимки невероятной красоты: от закатов на Куршской косе до величественных вершин Кавказских гор», — говорится в анонсе. Вход свободный по регистрации.

Симфоническое шоу «Мировые рок-хиты на виолончелях» представят в «Янтарь-холле» (6+). «Это уникальный проект, в котором музыканты-виртуозы объединили свои таланты, чтобы преподнести вам новый взгляд на классику мирового рока. В программе: Metallica, AC/DC, Queen, The Rolling Stones, Kiss, Nirvana, Deep Purple, Scorpions, Bon Jovi, The White Stripes, Nightwish, Imagine Dragons, Linkin Park — всё это и не только в авторских аранжировках и неповторимом звучании виолончелей, ударных, клавишей!» — рассказывают организаторы. Начало — в 19:00.

В «Бастионе» в живом исполнении команды Black Bulls прозвучат хиты группы Queen (16+). Концерт начнётся в 20:00.





25 апреля

В Кафедральном соборе в субботу представят концерт «Бах. Вьерн. Джаз» (6+). «За что человечество любит джаз? За свободу импровизации, многослойность ритма, мелодии и даже гармонии. В свою очередь, джазмены всего мира не перестают вдохновляться работами Баха, как и Луи Вьерн, на позднее творчество которого пришёлся расцвет нового импровизационного направления музыки. Своеобразный диалог композиторов представит народный артист России Владимир Хомяков (орган)», — рассказывают в анонсе. Начало — в 18:00.

Комедию А. Островского «Добрый барин» покажут в «Янтарь-холле» (12+). «Эта постановка — настоящий праздник для любителей русской драматургии. Островский, мастерски рисующий нравы своего времени, и здесь не изменяет себе, создавая яркую картину жизни помещика, который, несмотря на свою эксцентричность, оказывается не так уж плох», — пишут организаторы. В ролях: Николай Добрынин, Павел Трубинер, Софья Зайка, Михаил Маликов. Начало — в 16:00.

«Ворота» ждут на мероприятие «Зелёный дом снаружи и внутри: обмен опытом и ростками» (16+). В программе: лекция «Тайные зелёные знаки: необычные растения Калининграда и их истории», мастер-класс «Размножение и посадка хлорофитумов», зелёный своп — обмен растениями и рассадой. В течение дня будет работать зона обмена, разделенная на категории: редкие комнатные растения; популярные комнатные виды, уличные растения и рассада для сезонного озеленения. Начало — в 12:00.

В клубе «Склад» состоится вечеринка The Office party (18+). «Что будет: атмосфера того самого корпоратива, украшения и фотозоны, welcome-drinks, сет из лучших треков», — обещают организаторы. Дресс-код — официально-деловой. Начало — в 23:00.

В «Резиденции королей» пройдёт шоу «Импровизаторы» (18+). «Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко и Антон Шастун придумывают комедийные сюжеты без сценария и заготовок — всё создаётся в режиме реального времени. А главная фишка: темы для шуток и перевоплощений предлагают сами зрители. Именно вы станете соавторами этого безумного вечера!» — рассказывают в анонсе. Начало — в 19:00.

В Зеленоградске в субботу планируют официально открыть курортный сезон (0+). На городской площади с 11:00 до 15:00 обещают концертно-развлекательную программу, встречу с призёрами и прямую трансляцию церемонии награждения международной премии «Мой ласковый и нужный зверь», а также творческие мастер-классы и интерактивы. На площади «Роза ветров» гостей ждут с 15:00 до 20:00. Там состоится торжественная церемония открытия курортного сезона, выступят вокалисты, танцоры и кавер-группы, в том числе «ДискоДяди» из Калининграда. Ожидается также пиротехническое шоу.







26 апреля

В филармонии в воскресенье состоится концерт «Орган плюс скрипка: от барокко до рока» (6+). Мария Гаврилюк (орган) и Елена Токовинина (скрипка) сыграют произведения Баха, Вивальди, Райнбергера, Уэббера, Джавади и переложения песен Scorpions, HIM, Queen. Концерт начнётся в 18:00.

В «Воротах» планируют устроить «путешествие к истокам звука» (16+). «Этот вечер — возможность настроиться на внутренний сигнал, частота которого теряется в повседневном шуме. Роман Атма, как проводник, создаёт звуковое поле, где внешний резонанс пространства встречается с тихим сигналом вашего собственного внимания, пробуждения и памяти», — рассказывают в анонсе. Начало — в 17:00.

Текст: Анна Горбунова, фото из архива «Нового Калининграда»