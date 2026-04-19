«Боги, риши и люди»: в Музее янтаря откроют выставку о культуре Индии

В Музее янтаря 24 апреля откроют выставку «Удивительная Индия: боги, риши и люди» (12+). Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Экспозиция объединит предметы декоративно-прикладного искусства, графику и костюмы XIX–XXI веков из коллекции Государственного музея истории религии. Выставка познакомит посетителей с культурой Индии.

«Индия — одна из древнейших стран, обладающая богатым культурно-историческим наследием, прародина индуизма, джайнизма, сикхизма и буддизма. Представления о происхождении и строении вселенной, о богах, создавших ее, пронизывают индийское искусство на протяжении всей его многовековой истории, объединяя философию, религию и искусство. Индийские мастера, вкладывая в свои произведения философский смысл и возвышенные идеи, стремились при этом к декоративному единству и преемственности традиций. А когда произведение искусства выполняет функцию материального символа божества, оно должно соответствовать определенным строгим канонам», — говорится в анонсе.

На выставке будут представлены экспонаты, изображающие индийских богов, легендарных мудрецов-риши, героев эпических поэм и простых людей. Образцы индийской скульптуры и графики дополняет ритуальная утварь, национальная одежда и украшения, а также фильм об уникальном сценическом искусстве южноиндийского штата Керала — традиционном театре плоских кожаных фигур.

Выставку можно будет посетить по отдельному билету в зал «Бордовый» или в рамках общего посещения музея.

