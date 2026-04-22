В Зеленоградске анонсировали открытие курортного сезона

Официально открыть курортный сезон в Зеленоградске планируют в субботу, 25 апреля (0+). Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

На городской площади с 11 до 15 часов пройдут концертно-развлекательная программа, встреча с призёрами и прямая трансляция церемонии награждения международной премии «Мой ласковый и нужный зверь», а также творческие мастер-классы и интерактивы. На площади «Роза ветров» гостей ждут с 15 до 20 часов. Там состоится торжественная церемония открытия курортного сезона, выступят вокалисты, танцоры и кавер-группы, в том числе «ДискоДяди» из Калининграда. Также ожидается пиротехническое шоу.

26 апреля на спортивных площадках пройдут турниры по футболу, волейболу и баскетболу.



