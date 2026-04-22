В Зеленоградске анонсировали открытие курортного сезона

Все новости по теме: Праздники

Официально открыть курортный сезон в Зеленоградске планируют в субботу, 25 апреля (0+). Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

На городской площади с 11 до 15 часов пройдут концертно-развлекательная программа, встреча с призёрами и прямая трансляция церемонии награждения международной премии «Мой ласковый и нужный зверь», а также творческие мастер-классы и интерактивы. На площади «Роза ветров» гостей ждут с 15 до 20 часов. Там состоится торжественная церемония открытия курортного сезона, выступят вокалисты, танцоры и кавер-группы, в том числе «ДискоДяди» из Калининграда. Также ожидается пиротехническое шоу.

26 апреля на спортивных площадках пройдут турниры по футболу, волейболу и баскетболу.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Telegram | MAX
Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

