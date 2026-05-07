День Победы, «Бессмертная классика», Depeche Mode: афиша Калининграда на выходные

В Калининграде и городах области с 8 по 11 мая пройдёт серия праздничных и культурных мероприятий, приуроченных к Дню Победы. В программе — военный парад, концерты, патриотические акции, реконструкция штурма Форта № 5, а также выступления музыкантов, театральные и тематические вечера. Жителей и гостей региона в трёхдневные выходные также ждут органные концерты, живая музыка, городские праздники и мероприятия на открытых площадках. Подробнее о событиях предстоящих выходных — в «Афише Нового Калининграда».

8 мая

В Калининградской областной филармонии в пятницу пройдёт органно-вокальный концерт «Аве Мария» (6+). Для гостей прозвучат сочинения Баха, Шуберта, Бизе и других западноевропейских композиторов, «прославляющие светлый образ Богоматери». Исполнители — лауреаты международных конкурсов Анна Юсупова (орган), Динара Сарсекеева (сопрано), Ксения Азарнина (сопрано), Александр Иванников (тенор). Начало — в 18:00.

В Кафедральном соборе на концерте «От старых мастеров к новым именам» органист Алексей Шмитов и виолончелист Александр Загоринский «проведут нить между вечным и настоящим» (0+). В программе: И. Брамс, Й. Райнбергер, О. Верман, А. Шмитов, М. Таривердиев, М. Дюпре, Л. Вьерн. Начало — в 19:00.

Хиты «Depeche Mode» прозвучат в живом исполнении New Version & AmonBeat в «Бастионе» (18+). Начало — в 20:00. А в культовом клубе «Вагонка» 8 мая состоится «ежегодный съезд фанатов „Depeche Mode“ в честь дня рождения фронтмена группы Dave Gahan’а» (18+), который в этом году будет посвящён 40-летию выхода альбома «Black Celebration/Черный Праздник». Лучшие песни с культового альбома, а также всеми любимые хиты группы прозвучат в исполнении «ЛондонParis/Лондон Париж». После концерта участников съезда ждёт «депешмодотека» от диджея Алекса Строкса.

Вечер в «атмосфере живого джаза, тепла и весеннего настроения» приглашают провести в «Лондоне» (18+). «Яркую программу, наполненную любимыми мелодиями, импровизацией и настоящей энергетикой сцены», представит группа «Акцент». Концерт начнётся в 21:00.

Ансамбль песни и пляски дважды Краснознаменного Балтийского флота в «Янтарь-холле» покажет праздничную программу «Салют Победы» (6+). Коллектив исполнит песни об армии и флоте в оригинальных обработках в исполнении солистов: заслуженного артиста РФ Игоря Побережского (баритон), Владимира Гудожникова (баритон),Ильи Крестоверова (баритон), Дмитрия Любавина (тенор), Михаила Лишаева (тенор). Танцевальная группа ансамбля под руководством заслуженного артиста РФ Константина Кириллова представит морские и народные танцы. Возглавит коллектив заслуженный артист РФ Борис Гастев.

Мотопробег «Колесо истории» по маршруту от «Ростех-Арены» до мемориала 1200 воинам-гвардейцам и обратно стартует в пятницу в 10:30. В сквере у Театра эстрады с 14:15 до 14:45 состоятся акции «Вальс Победы» и «Песни Победы», а в 15:00 — городское торжественное мероприятие.





9 мая

В субботу в 10:00 на площади Победы начнется военный парад. В это же время стартуют праздничные концерты в ДК «Чкаловский», а в 11:00 — в молодежном клубе «Джем». С 11:00 до 17:00 в Парке Победы будет идти программа «Огонь Победы» с акцией «Солдатская каша». С 13:00 до 16:00 концертная программа запланирована в Центральном парке, с 13:00 до 17:00 — на площадке у «Автотор-Арены».

В 14:00 концерты пройдут на Летнем озере и в ДК «Машиностроитель», в это же время начнется военно-историческая реконструкция штурма форта № 5 (до 18:00). С 14:00 до 15:30 состоится акция «Лохматый полк Калининграда» с шествием и показательными выступлениями на набережной Карбышева.

С 19:00 до 23:00 в праздничной программе на площади Победы пройдет акция «Свеча памяти» на братской могиле в микрорайоне имени Александра Космодемьянского. Завершится день праздничным салютом — в 21:00 на территории мемориального комплекса 1200 воинам-гвардейцам.





В «Понарте» мероприятия, приуроченные к Дню Великой Победы, пройдут с 12:00 до 18:00 (6+). В рамках дневной программы запланированы праздничный концерт, народные танцы от ансамбля «Березки», военно-патриотическая выставка оружия времён ВОВ, полевая кухня. Во время вечерней программы выступят заслуженная артистка России Натальи Ростовой и вокалистка Балтийского отдельного казачьего округа Татьяна Семиреченская. Вход свободный.

Кино-фото-поэтический вечер, посвященный Дню Победы, состоится в «Воротах» (12+). В программе: показ кинофильма «Мир входящему», показ архивных фотографий, сделанных во время съёмок известных военных фильмов на территории Калининградской области, стихи и песни, посвященные Великой Отечественной войне, в исполнении актёров Калининградского драматического театра, Калининградского музыкального театра и артистов молодежной студии при музыкальном театре, Народного литературного театра имени Альберта Сергеевича Михайлова. Вход бесплатный по регистрации.

Масштабные праздничные мероприятия обещают и в Светлогорском городском округе (0+). Основные события развернутся на нескольких площадках округа. В 10:00 у мемориального комплекса в Светлогорске начнется торжественный митинг с возложением цветов, после чего в 10:20 в Лиственничном парке стартуют концерт «Вехи памяти и славы» и выставка «Оружие Победы». В 13:00 на площади у «Янтарь-холла» запланирован большой праздничный концерт «Была весна — весна Победы!», а в 21:00 у мемориального комплекса состоится реквием.

В Музее искусств проведут экскурсию-лекцию «Художники Победы» (12+). Программа посвящена художникам-фронтовикам, чьи работы представлены в постоянной экспозиции «Калининград — Кёнигсберг: мост над временем». В рамках экскурсии посетители узнают о судьбах художников, прошедших войну и отразивших ее в своем творчестве, о том, каким фронтовики, приехавшие в город, увидели Калининград, что вдохновляло их на создание картин, какие темы и образы стали ключевыми в их работах, как музейная экспозиция помогает сохранить память о поколении победителей. Начало — в 16:00.

В «Лондоне» выступит группа R.E.D (18+). «Готовься к мощному вечеру живой музыки — от любимой попсы до настоящего рока! Будет громко, энергично и незабываемо!» — приглашают организаторы. Концерт начнётся в 21:00.

Группа Voyage Band появится в баре Morrison (18+). Коллектив исполнит хиты рока, джаза и блюза (The Beatles, Elvis Presley, Radiohead, Stevie Wonder, Eagles, John Legend). Начало — в 20:00.





10 мая

В «Янтарь-холле» в воскресенье выступит Алексей Брянцев (6+). «Двухчасовая программа включает в себя песни из нового альбома и лучшие, проверенные временем, хиты. Нежные и лиричные песни, общение музыканта с поклонниками в зрительном зале, не оставят равнодушными ценителей живой музыки», — обещают в анонсе. Концерт начнётся в 18:00.

Программу «Птицы в музыке» представят в Кафедральном соборе (6+). «Самый верный путь — учиться музицировать у птиц. Так поступали великие Бах и Вивальди; Дакен, Кребс, Лист. Левитацию нот в бескрайних музыкальных просторах — свободный полёт — подарит органистка Мария Блажевич», — рассказывают организаторы. Начало — в 18:00.

В филармонии запланирован органный концерт «Бессмертная классика» (6+). В программе вечера — произведения Иоганна Себастьяна Баха, Сезара Франка, а также работы современных авторов — Карг-Элерта, Алена и Флетчера. Концерт начнётся в 17:00.



11 мая

На сцене «Янтарь-холла» в понедельник появится стендап-комик Виктория Складчикова (18+). «Сегодня Вика делится со зрителями не просто смешными случаями, а своими переживаниями. Рассуждает о семье, карьере, замужестве и самодостаточности все с той же простодушной прямотой. В новом концерте Складчикова, как обычно, честно расскажет о том, что ее живо волнует, и поделится с аудиторией своими мыслями в присущей ей ироничной манере», — пишут в анонсе. Шоу начнётся в 19:00.

Программу, посвящённую северонемецкой органной школе XVII–XVIII веков, представят в филармонии (6+). В центре внимания — творчество композиторов, определивших развитие жанра до эпохи Баха. Анна Юсупова сыграет произведения Букстехуде, Баха, Брунса и других.

Текст: Анна Горбунова, фото из архива «Нового Калининграда»