Гастрономический ресторан Dolce Vita в Калининграде открыли после реновации

Ресторан высокой кухни Dolce Vita в Калининграде открылся после реновации. Об этом «Ресторанам Нового Калининграда» сообщили в холдинге AGroup. Одним из основных элементов полностью обновленного пространства стала открытая кухня.

«Конечно, реставрация обошлась не без эмоциональных трудностей, ведь так тяжело морально поменять то, с чем связывает история, много моментов и эмоций. Не передать словами, как ежедневно я переживала, принимая решения о смене пространства, стиля. Каждый стул и рамку провожала со слезами на глазах <...>. Очень боялась потерять ту самую нить всей моей истории и чувств с „Дольче“, но, увидев конечный результат, я наконец-то убедилась, что это был вовсе не конец сказки. Это новая, завораживающая глава, которая меня ещё больше затянула и замотивировала», — написала в своем «Инстаграме» основатель ресторана Марина Агеева.

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Мы это сделали! ⠀ Месяцы сложной работы, огромное количество командной работы, бессонные ночи планирования, часы обсуждений, заказов и много другого, и наконец-то мы распахнули свои двери. ⠀ Это было бы невозможно без усилий всей нашей команды, мы надеемся, что вам понравится. ⠀ Welcome to the new chapter of Dolce Vita. ⠀ #ресторанкалининград #новостикалининград #афишакалининград

Публикация от Dolce Vita Ресторан (@dolcevitakaliningrad)


«Девиз Dolce Vita — это всегда свежий, качественный продукт и капелька креатива. Наше желание и цель — подарить гостям эмоции и сделать их счастливыми с помощью еды», — добавили в AGroup.

О закрытии ресторана Dolce Vita на реновацию холдинг объявил в апреле 2019 года. Масштабные изменения стали для заведения первыми за 17 лет.

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