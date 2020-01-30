Гастрономический ресторан Dolce Vita в Калининграде открыли после реновации

Ресторан высокой кухни Dolce Vita в Калининграде открылся после реновации. Об этом «Ресторанам Нового Калининграда» сообщили в холдинге AGroup. Одним из основных элементов полностью обновленного пространства стала открытая кухня.



«Конечно, реставрация обошлась не без эмоциональных трудностей, ведь так тяжело морально поменять то, с чем связывает история, много моментов и эмоций. Не передать словами, как ежедневно я переживала, принимая решения о смене пространства, стиля. Каждый стул и рамку провожала со слезами на глазах <...>. Очень боялась потерять ту самую нить всей моей истории и чувств с „Дольче“, но, увидев конечный результат, я наконец-то убедилась, что это был вовсе не конец сказки. Это новая, завораживающая глава, которая меня ещё больше затянула и замотивировала», — написала в своем «Инстаграме» основатель ресторана Марина Агеева.

«Девиз Dolce Vita — это всегда свежий, качественный продукт и капелька креатива. Наше желание и цель — подарить гостям эмоции и сделать их счастливыми с помощью еды», — добавили в AGroup.

О закрытии ресторана Dolce Vita на реновацию холдинг объявил в апреле 2019 года. Масштабные изменения стали для заведения первыми за 17 лет.