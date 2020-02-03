В Берлине закрыли Международный фестиваль пива спустя 23 года существования

Организаторы Международного берлинского фестиваля пива объявили о его закрытии. Соответствующее объявление размещено 1 февраля на сайте фестиваля и на странице в «Фейсбуке».



«После тщательного изучения всех соответствующих фактов мы решили не проводить фестиваль в будущем, — говорится в сообщении. — Общие условия, касающиеся финансовых расходов, например, на обеспечение безопасности, медицинские и другие меры, связанные с изменением ситуации в области безопасности, а также повышенные требования со стороны властей, например, на реконструкцию зеленых зон, увеличиваются из года в год, так что мы достигли наших финансовых пределов. Если бы мы продолжали перекладывать постоянно растущие расходы на экспонентов и посетителей, многие экспоненты больше не смогли бы участвовать и характер бесплатного, доступного для всех фестиваля был бы потерян. Мы очень сожалеем об этом решении и хотели бы от всего сердца поблагодарить вас за 23 года верности, радости и поддержки».

Международный берлинский фестиваль пива проходил в столице Германии ежегодно с 1996 года и считался одним из самых известных пивных фестивалей в мире. В 2019 году датами его проведения были 2-4 августа.

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