Владимир Кацман: я отказываюсь вообще от ресторанного бизнеса

Владимир Кацман. Виталий Невар / Новый Калининград

Калининградский бизнесмен Владимир Кацман продаёт группу компаний «Балтийские рестораны». Такое заявление он сделал после презентации фестиваля «Калининград Сити Джаз» 22 февраля.

«[Сеть быстрого питания] Pita Bull я закрыл. Попробовал сделать новый проект, отвёз своих кулинаров в Израиль, мы там всё попробовали, начали отрабатывать, ни хрена не получается. [...] Я отказываюсь вообще от ресторанного бизнеса, всё продаю кроме вот этого комплекса [паб „Лондон“, клуб „Калининград Сити Джаз“ и Piano Bar]», — рассказал Владимир Кацман. Как заявил бизнесмен, сеть Pita Bull окупилась, однако жизнь подобных проектов составляет от трех до семи лет. На вопрос о продаже сети пиццерий Villa Chento предприниматель отвечать не стал.

По словам Владимира Кацмана, полученные от продажи ресторанного бизнеса деньги пойдут на погашение кредитов и долгов перед поставщиками. «Я стану самым свободным. Это не мой пример, но думаете люди не счастливы, когда продают за один доллар предприятие с долгами? Зато нет никаких обязательств. Если бы я был какой-то браток или криминальный тип, я бы уехал в Лондон, и за мной бы бегали. А я хочу здесь жить и чтобы мою пластилиновую фигурку иголками никто не тыкал, вот это самое главное», — отметил он. 

Напомним, Владимир Кацман уже пытался продать группу компаний «Балтийские рестораны» в 2011 году.


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