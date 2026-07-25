Драники с лососем, бенедикт и стейки: рестораны на проспекте Мира в Калининграде

Проспект Мира — еще одна «гастрономическая» улица Калининграда. Здесь работают семейные рестораны, авторские проекты, заведения с современной русской кухней и кафе для завтраков. «Новый Калининград» изучил меню популярных мест и отзывы гостей и выбрал блюда, которые посетители рекомендуют чаще всего — от драников с лососем и строганины из пеламиды до стейков сухого вызревания и подкопченного борща.

Кафе «Остановка Театр»

Кухня: европейская, авторская

Средний чек: 1400 рублей

Рейтинг 2ГИС: 4,5

Рейтинг «Яндекс Карты»: 5

Городское кафе «Остановка Театр» — это стильное гастрономическое заведение, которое сочетает в себе формат современной европейской кофейни, кондитерской и полноценного ресторана с акцентом на эстетичные бранчи. Внутри расположен уютный светлый панорамный зал вместимостью до 30 мест. В теплый сезон открывается летняя веранда с видом на Драматический театр.

Фото: «Остановка Театр»

Отдельные позиции из меню:

Одна из «фишек» заведения — фирменные круассаны. Они представлены в двух вариациях: круассан с муссом из рикотты, томатами и мортаделлой (455 руб.) или с муссом из рикотты, огурцом и лососем (745 руб.). Гости хвалят их за идеальное слоеное тесто — оно хрустящее снаружи и воздушное внутри. Некоторые посетители отмечают, что круассан обладает вкусом качественного сливочного масла. Частым выбором на завтрак можно назвать бенедикт (395 руб.). Два яйца пашот выкладываются на пышный и мягкий ломоть французской булки (ее можно заменить на ломоть ржаного хлеба с семечками «Черный хомяк» (+65 руб.) или круассан (+95 руб.) с начинкой из нежного мусса рикотты. Сверху блюдо щедро поливается теплым шелковистым соусом голландез. Блюдо можно дополнить мортаделлой (+165 руб.), колбасками гриль (+195 руб.), тигровыми креветками (+255 руб.), икрой (+425 руб.), лососем (+395 руб.) или салатом из свежих овощей (+425 руб.). Посетители отмечают, что яйца всегда имеют жидкий тягучий желток, а соус обладает легкой приятной кислинкой. В кафе подают хрустящие золотистые драники с лососем (695 руб.). Драники выкладываются подушкой, «накрываются» слабосолеными ломтиками лосося и дополняются сметаной. Блюдо хвалят за идеальную текстуру — драники хрустят снаружи и остаются сочными внутри. К ним предлагают добавить яйцо пашот (+45 руб.).

Любители сладкого могут взять сырники (+395 руб.). Порция из трех сырников подается с шариком густой домашней сметаны и соусом из томленой вишни. Блюдо любят за «правильную» творожную консистенцию — в них практически не чувствуется мука, они очень воздушные и нежные, тают во рту и имеют сбалансированную сладость, которую оттеняет кислинка вишни. Обеденное меню открывается с 12:00. Гостям предлагают заказать трюфельное ризотто с тартаром из говядины (645 руб.). Блюдо ценят за смелое сочетание температур (горячее ризотто и прохладное мясо) и аромат трюфеля. Нежное сливочное ризотто с трюфельным маслом выступает основой, на которую выкладывают тартар из говядины в кунжутном соусе.



Фото: гости заведения, опубликовавшие изображения в «Яндекс Картах»

Ресторан «Сказка»



Кухня: современная русская, балтийская и европейская

Средний чек: 1500-2500 рублей

Рейтинг 2ГИС: 4,6

Рейтинг «Яндекс Карты»: 5

«Сказка» — это гастрономический проект с современной русской и европейской кухней. Его концепция построена вокруг «кухни открытого огня», а классические рецепты переосмыслены с использованием традиционных и современных тепловых технологий. Пространство способно вместить до 152 гостей. В теплый сезон работает летняя веранда.

Отдельные позиции из меню:

Как и во многих ресторанах Калининградской области, в «Сказке» можно найти строганину из пеламиды (735 руб.), которая пользуется большой популярностью у гостей. К тончайшей стружке замороженной рыбы подают хрустящие ржаные тосты, маринованный лук и дольку лимона. Гости хвалят блюдо за идеальную правильную нарезку (рыба тает во рту, а не превращается в кашу) и сбалансированный маринад.

В качестве первого блюда можно выбрать сливочную уху (785 руб.). Наваристый бульон приносят в глубокой тарелке. Прямо при госте в суп опускают раскаленный уголек. Это придает блюду аромат дымка и костра. Традиционно уха в меню идет в паре с рыбной шаньгой — круглым открытым пирожком. Гости отмечают, что аромат печи идеально гармонирует со сливочной текстурой супа. Кроме того, посетители в восторге от подачи и большого размера порции. Любителям русской кухни придется по вкусу борщ из печи с разварной говядиной и салом (566 руб.). К наваристому борщу «прилагается» свежая зелень, густая сметана и поджаренный черный хлеб. Блюдо хвалят за подкопченный вкус и насыщенный цвет. Мясо в борще нежное и распадается на волокна. Хитом заведения можно назвать балтийские лепешки из дровяной печи, которые представлены в девяти разных вариациях. Ресторан предлагает как тонкие (с топленым маслом, с зеленью и сыром, с рубленой говядиной, с картофелем и сметаной), так и пышные (с бакинскими томатами и страчателлой, четыре сыра, маргарита с базиликом, с ветчиной и грибами, с разварной говядиной) лепешки. Стоимость начинается от 345 руб. (за лепешку с маслом) и достигает 625 руб. (самая дорогая — с разварной говядиной). Тесто с характерными подпалинами и ароматом дымка от дровяной печи. В десертную карту вошел сметанник с ягодами и кремом «Ириска» (465 руб.). Гости хвалят этот десерт за домашний вкус. Сметанный крем легкий, не приторный и имеет деликатную кислинку, которая идеально дополняется ягодами.

Фото: «Сказка»

Ресторан «Seasons»

Кухня: балтийская

Средний чек: 2000 рублей

Рейтинг 2ГИС: 4,9

Рейтинг «Яндекс Карты»: 5

Ресторан «Seasons» придерживается концепции новой балтийской кухни. Главная особенность заведения заключается в том, что его меню на 80% состоит из локальных фермерских продуктов Калининградской области, переосмысленных шеф-поваром в формате высокой авторской гастрономии. Вместимость зала небольшая (около 35–40 мест). Большие панорамные окна в теплое время года полностью открываются, превращая зал в открытую террасу.

Фото: Seasons

Отдельные позиции из меню:

Холодное меню представлено сугудаем из сига с моченой брусникой (795 руб.). Кусочки нежного подмаринованного филе сига выкладываются на тарелку. Блюдо дополняется яркой моченой брусникой, луком и заправляется авторским соусом «русский понзу». Гости хвалят его за за деликатный вкус редкой местной рыбы. Соус понзу в сочетании с кислинкой брусники создает безупречный баланс кислого, соленого и сладкого, не перебивая текстуру самой рыбы.

В меню можно найти тартар из оленины с кремом из желтка (950 руб.). Мелко порубленное свежее мясо выкладывается аккуратным кольцом, а сверху дополняется кремом из пастеризованного яичного желтка и пикантным анчоусом из балтийской кильки. К блюду подаются хрустящие хлебные гренки. По мнению посетителей, оленина не имеет специфического запаха, мясо мягкое, а анчоус из кильки гармонирует с ним. Еще одна вариация блюд из оленины — карпаччо с муссом камамбер (980 руб.). Тончайшие слайсы подмороженной оленины распределяются по тарелке и дополняются воздушным, теплым сырным муссом. Карпаччо хвалят за сочетание текстур — холодное тонкое мясо и насыщенный мусс с легким трюфельным ароматом. Винегрет (945 руб.) в заведении подается в новом прочтении. Привычные овощи дополняются щедрой порцией сочного краба, а вместо обычной заправки блюдо украшает нежнейший свекольный мусс. Винегрет хвалят за фотогеничную подачу, сочный вкус краба, а также воздушную текстуру, которая достигается благодаря муссу. В качестве основного блюда можно выбрать балтийские голубцы (875 руб.). Начинка из нежного мясного фарша со специями заворачивается в тонкие капустные листья. Блюдо подается в авторском соусе шампань на основе игристого вина, который придает кислинку, с подкопченной сметаной. Посетители в отзывах отмечают контраст между нежным мясом, пикантным винным соусом и ярким вкусом сметаны.

Фото гостей, опубликованные на «Яндекс Картах»

Гастробар «Кроличья нора»

Кухня: европейская, авторская

Средний чек: 2000-3000 рублей

Рейтинг 2ГИС: 4,7

Рейтинг «Яндекс Карты»: 5

Тематический гастробар «Кроличья нора» — это атмосферное, сказочное пространство, концепция которого целиком вдохновлена произведением Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес» (6+). Заведение совмещает в себе формат паба, кофейни и семейного арт-ресторана с необычными деталями. Внутри расположено несколько небольших, зонированных залов общей вместимостью до 25 мест.

Фото: «Кроличья нора»

Отдельные позиции из меню:

«Фишкой» заведения можно назвать «безумные» вафли, которые подаются до 17:00. В гастробаре есть сытные и сладкие позиции, а их цена варьируется в зависимости от наполнения. Дешевле всего обойдется «Труляля и траляля» (310 руб.) — это две сладкие вафли, посыпанные сахарной пудрой. За вафлю «от безумного шефа» с ростбифом, салатом, вялеными томатами, шампиньонами, маринованным луком и медово-горчичной заправкой придется отдать 630 руб. Во столько же обойдется «История деликатеса» с яйцом пашот, слабосоленой семгой и авокадо под сливочно-горчичным соусом.

«Запеченные сны гусеницы» (740 руб.) — это горячая закуска из сладких фиников, начиненных пикантным сыром с голубой плесенью и обернутых в хрустящий обжаренный бекон. Блюдо поливается пряным кисло-сладким соусом манго-чили. Его хвалят за контраст вкусов — соленый хрустящий бекон весьма сочетается с мягким сладким фиником и терпким сыром. Популярностью пользуется блюдо «Настало время!» (610 руб.) — запеченный баклажан с прованскими травами, вялеными томатами, страчателлой и соусом песто. Половинка баклажана запекается до нежнейшей текстуры, сверху выкладывается щедрый слой холодного сыра страчателла, и все это украшается свежей зеленью и дополняется соусом песто. Блюдо хвалят за баланс температур (горячий баклажан и прохладный сыр) и нежную текстуру. По словам гостей, баклажан тает во рту, а страчателла добавляет приятные сливочные нотки. Сливочно-рыбный суп «Еда вечерняя, любимый суп морской!» (780 руб.) подается с семгой, судаком, копченой скумбрией и дополняется слойкой с красной рыбой. Гости отмечают бархатистый вкус бульона и обилие рыбы в порции. Десерты занимают целую страницу в меню. Кондитерские изделия заведения хвалят за невысокий уровень приторности и подачу. Дешевле всего стоит «Мартовский заяц» (220 руб.) — нежная ванильная панакота на подложке из фруктовой глазури. Дороже всего обойдется пирожное «Кроличья нора» (690 руб.) — муссовый десерт с хрустящим корпусом на основе шоколада, бисквитом со свежей морковью, муссом с пюре апельсина, трюфельным штрейзелем и прослойкой из крем-брюле с пюре красного апельсина.

Фото: «Кроличья нора»

Ресторан «Угли»

Кухня: европейская, американская, авторская

Средний чек: 2000-3000 рублей

Рейтинг 2ГИС: 4,9

Рейтинг «Яндекс Карты»: 5

«Угли» — это мясной семейный ресторан, концепция которого построена вокруг мясной культуры и кулинарного шоу. Акцент сделан на премиальные стейки, блюда на итальянском гриле и выпечку из дровяной печи на яблоневых дровах. Помимо этого, в меню искусно интегрированы калининградские рыбные специалитеты. Зал вмещает до 250 гостей, есть летняя веранда.

Фото: «Угли»

Отдельные позиции из меню:

Строганина из пеламиды (750 руб.) подается с корневым хреном, копченой стружкой тунца, зеленым луком, лимоном, бородинскими гренками, маринованным красным луком. Заправку готовят из дижонской горчицы, укропного масла, соли, перца и растительного масла. В отзывах отмечается, что рыба не переморожена и нарезана идеально тонко, а заправка и лук балансируют вкус пеламиды.

В меню представлены пять видов стейков сухого вызревания: стриплойн (1700 руб.), рибай (2200 руб.), ти-бон блэк ангус (2000 руб.), клаб-стейк (1800 руб.) и прайм-риб (1900 руб.). Благодаря вызреванию в камере стейки приобретают концентрированный мясной вкус со слегка ореховым оттенком и буквально тают во рту при любой выбранной прожарке. Позиции хвалят за мягкость мясных волокон. К подкопченному борщу (780 руб.) добавляют порцию густой сметаны, свежий зеленый лук и домашнее ароматное сало на хрустящем бородинском тосте. Посетители отмечают глубокий аромат копченостей и «дымка», а также обилие мягчайшего мяса в борще. В ресторане подают бургер от шефа с котлетой из выдержанной говядины (950 руб.). Между двумя воздушными булочками на картофельном опаре укладывают толстую котлету из вызревшего мраморного мяса, хрустящий бекон, плавленый сыр чеддер и сладкие пикантные огурцы. Подается с картофелем фри. Бургер любят за сочность и за то, что булочка не размокает от соуса. В меню можно найти и пиццу — например с грушей и горгонзолой (730 руб.). Это классическая пицца из дровяной печи на тонком тесте с пышными «леопардовыми» бортиками, поверхность которой покрыта сливочной основой, тонкими слайсами карамелизированной груши, тягучим сыром моцарелла, пикантной горгонзолой с голубой плесенью, а также грецкими орехами. Блюдо называют альтернативой для тех, кто не хочет есть мясо. Само тесто хвалят за хруст и воздушность, а начинку — за контраст фруктовой сладости груши и солоноватости сыра.

Текст: Виктория Никонорова, фото: соцсети ресторанов; в материале также использованы фото гостей, опубликованные на «Яндекс Картах»