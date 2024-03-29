Калининградстат сообщает о резком росте оборота общепита в регионе

Наибольший прирост в структуре потребительского рынка Калининградской области в 2023 году показало общественное питание. Его оборот составил порядка 28,8 млрд рублей, что на 19,4 % выше 2022 года в сопоставимых ценах. Такие данные приводит Калининградстат.

В секторе платных услуг населению (ЖКХ, транспорт, медицина и прочее) оборот достиг в 2023 году 94,1 млрд рублей, или 103,9 % к 2022 году. Аналогичный показатель в розничной торговле составил, по оценке экспертов, 272,7 млрд рублей — 103,3 % к 2022 году. Соотношение пищевых и непродовольственных товаров в структуре розницы составляет 47,9 % и 52,1% соответственно. Крупные торговые сети показали за год рост оборота на 107,6 %.

Как отметили в пресс-службе областного правительства со ссылкой на минэкпром, в регионе усилился тренд на импортозамещение.

«Мы видим заметное усиление отечественных компаний и рост доли товаров российского производства в объёме продаж. Многие выбывшие бренды удалось оперативно заменить и предложить покупателям адекватные альтернативы. Товары локального производства довольно быстро обретают спрос», — прокомментировала заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области Ирина Гракова.

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