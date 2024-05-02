Отель Radisson Blu Kaliningrad: ужин с гастрономическими историями

В один из майских вечеров этого года у всех жителей и гостей города и области есть уникальная возможность услышать гастрономические истории от шеф-повара отеля Radisson Blu Kaliningrad Александра Третьякова и эксперта Simple Group Сергея Шпенкова.

Но только услышать будет мало, поэтому шеф-поваром были разработаны специальные сеты, чтобы каждый мог попробовать гастроистории на вкус!

Начнется ужин с приветственного фуршета под диджей-сет от DJ Solovyov by BX. Дальше вас захлестнет волной гастроисторий из шести курсов блюд! На память Radisson Blu Kaliningrad подарит приятные призы и тёплые фотокарточки с этого майского гастровечера.

Гастрономический ужин состоится 16 мая в 19:00 в отеле Radisson Blu Kaliningrad (18+).

Стоимость гастроужина — 4500 ₽ с персоны.

Забронировать стол можно по ссылке или по телефону 8(4012)593-344.



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Radisson Blu Kaliningrad — Рэдиссон Блу Калининград.