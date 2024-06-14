Из аэропорта Калининграда запускают автобус в Зеленоградск, Светлогорск и Балтийск

Из аэропорта «Храброво» с 15 июня 2024 года запускают рейс в Зеленоградск, Светлогорск и Балтийск. Как сообщает сайт автовокзала, ежедневно на маршруте № 544 «Аэропорт — г. Балтийск, через г. Зеленоградск, г. Светлогорск» будут курсировать 3 больших автобуса.

Билеты можно приобрести непосредственно в автобусе. Остановки в Зеленоградске — ул. Вокзальная, в Пионерском — ул. Вокзальная, в Светлогорске — ул.Ленина, в Приморске — ул.Янтарная и в Балтийске — пр. Ленина (вокзал).

Как отметили в министерстве развития инфраструктуры, конкурс на перевозку пассажиров выиграло ООО «Кениг Тревел». С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте автовокзала avl39.ru.

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Расписание: сайт автовокзала Калининграда 

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