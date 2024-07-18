Radisson Blu Hotel Kaliningrad приглашает на комбо-ланчи на террасе

Насладиться вкусным обедом в центре города, на террасе Radisson Blu Hotel Kaliningrad — это прекрасная возможность сделать паузу в середине рабочего дня!

Для вас на выбор четыре варианта комбо-ланчей с тремя полноценными курсами, меню которых меняется посезонно, а в составе блюд преимущественно локальные, фермерские продукты.


Голодным никто не останется, так как меню включается в себя также и вегетарианские блюда.

По желанию свой ланч вы можете дополнить чаем или кофе. Приятным завершением обеда станет десерт от шефа в подарок!

Комбо-ланчи проходят по будням, с 12:00 до 16:00.

Справка

Radisson Blu Hotel, Kaliningrad отель

г. Калининград, пл Победы, 10, ТЦ «Кловер»
+7 (4012) 59 33 44
www.radissonhotels.com
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Реклама : ООО «Транс-А». ИНН 3905036577. Erid: 2VSb5ysVvJt

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