Radisson Blu Hotel Kaliningrad приглашает на комбо-ланчи на террасе

Насладиться вкусным обедом в центре города, на террасе Radisson Blu Hotel Kaliningrad — это прекрасная возможность сделать паузу в середине рабочего дня!

Для вас на выбор четыре варианта комбо-ланчей с тремя полноценными курсами, меню которых меняется посезонно, а в составе блюд преимущественно локальные, фермерские продукты.





Голодным никто не останется, так как меню включается в себя также и вегетарианские блюда.

По желанию свой ланч вы можете дополнить чаем или кофе. Приятным завершением обеда станет десерт от шефа в подарок!

Комбо-ланчи проходят по будням, с 12:00 до 16:00.