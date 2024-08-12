Стало известно, куда калининградцы планируют отправиться на Новый год

Топ российских городов, в которые калининградцы планируют отправиться на Новый год, возглавил Сочи. Об этом сообщила пресс-служба «Яндекс Путешествий».



По данным сервиса, средняя стоимость ночи в сочинском отеле на новогодний период по текущим бронированиям составляет 7 200 рублей. Также в список популярных среди жителей региона новогодних направлений вошли Москва (7 550 рублей за ночь), Санкт-Петербург (3 950), Казань (9 500) и Зеленоградск (3 500).

Наиболее популярные зарубежные направления: Беларусь (средняя стоимость ночи — 9 100 рублей), Объединённые Арабские Эмираты (19 000) и Испания (13 300).

Как отмечают в «Яндекс Путешествиях», калининградцы в среднем бронируют билеты на новогодние праздники за 224 дня до поездки. Средняя цена, которую отдают за ночь в отеле, — 6 300 рублей.

В июле в сервисе зафиксировали рост спроса пользователей на ранние бронирования отелей и апартаментов на новогодние праздники. Их доля превысила прошлогодний показатель почти в четыре раза. При расчёте учитывались бронирования отелей и апартаментов с датой поездки с 27 декабря 2024 года до 12 января 2025 года и аналогичный новогодний период 2023-2024 годов.