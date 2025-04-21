Власти готовятся к разработке проекта дорожного движения «Восточного кольца»

Министерство по культуре и туризму Калининградской области готовится к поиску подрядчика для разработки проекта организации дорожного движения и эскизов указателей в рамках создания системы информирования туристов об объектах в Калининграде и Гусеве, а также на автомобильном туристическом маршруте «Восточное кольцо». Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.

На работы выделяют 335 тысяч рублей. Финансирование рассчитано а на 2025 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

Автомобильный туристический маршрут «Восточное кольцо» утвердили в декабре 2024 года. Он рассчитан на три дня и две ночи. Маршрут начинается от острова Канта в Калининграде и далее следует в Багратионовск и Правдинск (через пос. Домново) — пос. Железнодорожный — пос. Дружба — пос. Знаменск — Черняховск — Гусев — Гвардейск — Калининград. В 2025 году планируется приступить к маркировке указанного маршрута, а также опубликовать его на сайте Путешествуем.рф.