В Калининграде пройдёт парусная регата на кубок радио «Монте Карло» (фото)

Жителей и гостей Калининграда приглашают посетить парусную регату на кубок радио «Монте Карло» (6+). Соревнования проводятся совместно с Федерацией парусного спорта Калининградской области и спортшколой «Янтарный парус», сообщают организаторы.

Предполагается, что участие в регате примут 12 экипажей, в том числе гости из Москвы и Санкт-Петербурга. Половина команд будет состоять из учащихся БФУ, КГТУ и РАНХиГС, сообщил «Новому Калининграду» директор спортивной школы «Янтарный парус» Дмитрий Зарицкий.

«Мы несколько раз выступали с инициативой проведения больших фестивалей. Когда на берегу нет никакого мероприятия, регата, в общем, неинтересна и незаметна для тех, кто на берегу. Ну, кроме того, что две фотографии сделать и дальше идти. В то же время у нас есть акватория Верхнего озера, где всё происходящее максимально приближено. Обычно у нас везде мелко у берега, и поэтому яхты уходят очень далеко и наблюдать за гонками невозможно и неинтересно. Такой вид спорта, который не очень-то покажешь. А Верхнее озеро — практически стадионный формат. На расстоянии 20−30−50 метров ты видишь баталии на воде, находясь на берегу», — рассказал Дмитрий Зарицкий.

Он также отметил, что к работе на соревнованиях планируют привлечь комментаторов: «Будут прямые включения с воды. На связи будет гоночный комитет, судейские комиссии, которые будут комментировать по ходу гонок, что происходит на воде, кто побеждает, чтобы было людям интересно. Мы надеемся, что это привлечёт внимание».

Запланированы различные активности и на суше. Ожидаются мастер-классы, тематические фотозоны, выступления танцевальных коллективов, диджеев, а также группы Konig tribute band, фокусы, аквагрим, розыгрыш призов и настольные игры. Посетители с питомцами смогут принять участие в дегустации премиальных кормов и получить консультацию от ветеринара Евгении Покровской.

Соревнования планируют провести 17 мая с 11 часов на Верхнем озере (ориентир — скейт-парк). Вход свободный.