Количество объектов общепита в Калининградской области выросло до 696

По итогам 2024 года количество объектов общественного питания в Калининградской области составило 696 единиц. В их число входят рестораны, бары, кафе. Об этом в своём докладе сообщает Калининградстат.

В 2023 году в регионе было 673 ресторанов, кафе и баров, ещё годом ранее — 632. В 2015 году показатель составлял 497 единиц.

В материале также отмечают, что в 2024 году в области сократилось производство кофе без кофеина и жареного кофе — 395,1 т. В 2023 году было изготовлено 411,3 т, в 2022 — 160,7.

Средняя потребительская цена на кофе в зёрнах и молотый в Калининградской области в 2025 году выросла до 1 835 руб./кг, на растворимый — 4 191,9 руб./кг.

«В течение десятилетия в розничных продажах кофе, какао и чая доля кофе и какао, которая в 2015 году была несколько ниже доли продаж чая, выросла. Наибольший рост произошёл в 2024 году», — говорится в докладе. В 2024 году розничная продажа кофе составила 2 188,7 млн руб., чая — 1 430,6 млн руб.