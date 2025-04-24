Эксперт: стоимость посуточной аренды на калининградских курортах выше, чем в Сочи

Самые высокие цены на аренду жилья для туристов этим летом наблюдаются на курортах Калининградской области. Как отмечают эксперты сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру», Зеленоградск и Светлогорск «обошли по размеру ставок даже Сочи».

В Зеленоградске аренда в среднем стоит 8 358 рублей за сутки, в Светлогорске — 6 681 рубль, а в Сочи — 6 096 рублей. «В Зеленоградске сильнее всего из популярных направлений выросли цены за год — на 27%. Скачок ставок связан со значительным повышением спроса на курорт. На нашем сервисе число бронирований в Зеленоградске по сравнению с прошлым летом увеличилось на 40%», — рассказал директор по маркетингу сервиса Айрат Мусин. Отмечается, что в Светлогорске средняя ставка выросла на 16%, а в Сочи — на 6%.

В число лидеров по бронированию вошли Санкт-Петербург, Сочи, Зеленоградск, Москва, Казань, Нижний Новгород, Калининград, Владивосток, Светлогорск и Кисловодск. «Что касается крупных городов, дороже всего аренда стоит во Владивостоке — 6 684 рубля за сутки (+13% за год). В Санкт-Петербурге забронировать жильё можно в среднем за 5 794 рубля (+16%), в Москве — за 5 518 рублей (+15%), в Нижнем Новгороде — за 5 390 рублей (+24%), в Казани — за 5 290 рублей (+18%), в Калининграде — за 4 408 рублей (+22%)», — отмечает Мусин.