Калининградские отели, музей и строганину номинировали на туристическую премию

Калининградскую область представляют 13 номинантов в 12 номинациях ежегодной национальной туристической премии «Russian Traveler Awards 2025». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. 

На премию были номинировали:

  • «Аэропорт»: международный аэропорт Калининграда «Храброво» им. императрицы Елизаветы Петровны;

  • «Культурно-досуговое общественное пространство»: Остров Канта;

  • «Культурно-исторический объект/музей»: Музей янтаря;

  • «Национальное блюдо/продукт»: строганина из пеламиды;

  • «Оздоровительный курорт»: город Зеленоградск;

  • «Природный объект»: национальный парк «Куршская коса»;

  • «Фестиваль/праздник»: международный фестиваль классической музыки «Кантата»;

  • «Экомаршрут»: Танцующий лес;

  • «Экскурсионный туристический маршрут»: военно-историческая экскурсия «На Кёнигсберг!»;

  • «Городской отель»: RADISSON BLU HOTEL, KALININGRAD 4* и отель «Европа»;

  • «Бутик-отель»: бутик-отель «Чайковский» 4*;

  • «Загородный отель»: парк-отель «Усадьба» 4*.

Голосовать за соискателей премии можно каждый день. Список номинаций Russian Traveler Awards 2025 опубликован по ссылке, указанной на главной странице издания.

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