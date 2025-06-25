Калининградские отели, музей и строганину номинировали на туристическую премию

Калининградскую область представляют 13 номинантов в 12 номинациях ежегодной национальной туристической премии «Russian Traveler Awards 2025». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
На премию были номинировали:
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«Аэропорт»: международный аэропорт Калининграда «Храброво» им. императрицы Елизаветы Петровны;
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«Культурно-досуговое общественное пространство»: Остров Канта;
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«Культурно-исторический объект/музей»: Музей янтаря;
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«Национальное блюдо/продукт»: строганина из пеламиды;
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«Оздоровительный курорт»: город Зеленоградск;
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«Природный объект»: национальный парк «Куршская коса»;
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«Фестиваль/праздник»: международный фестиваль классической музыки «Кантата»;
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«Экомаршрут»: Танцующий лес;
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«Экскурсионный туристический маршрут»: военно-историческая экскурсия «На Кёнигсберг!»;
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«Городской отель»: RADISSON BLU HOTEL, KALININGRAD 4* и отель «Европа»;
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«Бутик-отель»: бутик-отель «Чайковский» 4*;
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«Загородный отель»: парк-отель «Усадьба» 4*.
Голосовать за соискателей премии можно каждый день. Список номинаций Russian Traveler Awards 2025 опубликован по ссылке, указанной на главной странице издания.