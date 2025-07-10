Центр туризма: пассажиры поезда до пос. Железнодорожный могут послушать аудиогид

Фото: информационный центр туризма

У пассажиров пригородных поездов, следующих в посёлок Железнодорожный и в обратном направлении, появилась возможность воспользоваться бесплатным аудиогидом. Информация об этом размещена на сайте регионального информационного центра туризма.

Маршрут цифрового аудиогида проходит через Черняховск и Гвардейск, а также небольшие поселки с богатым историческим наследием. «За время путешествия вы проедете множество интересных мест, узнаете, где расположен колодец Наполеона, для чего нужны железнодорожные водонапорные башни, увидите шпили средневековых готических храмов и замков, перенесётесь во времена Пруссии и могущественного Тевтонского Ордена, ощутите удивительный дух этих мест, смешение культур, соседство немецкой, советской и современной истории и архитектуры», — рассказали в центре. Голосом аудиогида стал профессиональный калининградский диктор Илья Дементьев, озвучивший более 300 аудиокниг.

Бесплатная аудиоэкскурсия доступна к скачиванию на платформе «МТС Live». Перед началом поездки достаточно загрузить приложение, в разделе «Онлайн» найти аудиогид «Калининград-Железнодорожный» и следовать по маршруту. Для автономной работы без доступа к интернету аудиогид можно предварительно скачать на телефон.

Информационный центр также планирует сделать аудиогиды по железнодорожным маршрутам «Калининград — Советск» и «Калининград — Краснолесье», а также по населённым пунктам, где поезда совершают остановки (Советск, Черняховск, Гусев и Краснолесье).

Самое читаемое:

Все новости за день


Обсудить в ВКонтакте

Публикации

«Крайсхаус» в Багратионовске: от окружного управления до Музея истории края «Крайсхаус» в Багратионовске: от окружного управления до Музея истории края
Царевны и богатыри на сапах: как в Калининграде прошёл костюмированный заплыв (фото) Царевны и богатыри на сапах: как в Калининграде прошёл костюмированный заплыв (фото)
Моредог с лещом, чебуреки с судаком, форшмак и перепечи: чем кормят на Фиштивале (фото) Моредог с лещом, чебуреки с судаком, форшмак и перепечи: чем кормят на Фиштивале (фото)
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter