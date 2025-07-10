Центр туризма: пассажиры поезда до пос. Железнодорожный могут послушать аудиогид

У пассажиров пригородных поездов, следующих в посёлок Железнодорожный и в обратном направлении, появилась возможность воспользоваться бесплатным аудиогидом. Информация об этом размещена на сайте регионального информационного центра туризма.

Маршрут цифрового аудиогида проходит через Черняховск и Гвардейск, а также небольшие поселки с богатым историческим наследием. «За время путешествия вы проедете множество интересных мест, узнаете, где расположен колодец Наполеона, для чего нужны железнодорожные водонапорные башни, увидите шпили средневековых готических храмов и замков, перенесётесь во времена Пруссии и могущественного Тевтонского Ордена, ощутите удивительный дух этих мест, смешение культур, соседство немецкой, советской и современной истории и архитектуры», — рассказали в центре. Голосом аудиогида стал профессиональный калининградский диктор Илья Дементьев, озвучивший более 300 аудиокниг.

Бесплатная аудиоэкскурсия доступна к скачиванию на платформе «МТС Live». Перед началом поездки достаточно загрузить приложение, в разделе «Онлайн» найти аудиогид «Калининград-Железнодорожный» и следовать по маршруту. Для автономной работы без доступа к интернету аудиогид можно предварительно скачать на телефон.

Информационный центр также планирует сделать аудиогиды по железнодорожным маршрутам «Калининград — Советск» и «Калининград — Краснолесье», а также по населённым пунктам, где поезда совершают остановки (Советск, Черняховск, Гусев и Краснолесье).