Эксперты: в Калининграде одни из самых дорогих четырехзвездочных отелей

Самые дорогие четырёхзвёздочные отели находятся в Калининграде и Сочи. Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на сервис бронирования отелей «Отелло», в «четверках» этих городов на среднюю зарплату можно позволить себе проживание длительностью шесть ночей.

Наиболее доступные четырехзвездочные отели расположены в Краснодаре и Омске — здесь на среднюю зарплату по России можно забронировать номер на 18 ночей. Второе место по доступности занимает Волгоград с 15-ю ночами. Третье делят Челябинск и Ростов-на-Дону с 14-ю ночами.

Среди десяти городов-лидеров по популярности наиболее доступные пятизвездочные отели находятся в Нижнем Новгороде — там можно прожить 11 ночей. Самые дорогие гостиницы этой категории расположены в Сочи, где туристы могут забронировать номер только на две ночи.


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