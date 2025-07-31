Эксперты назвали Зеленоградск самым дорогим курортным направлением в России

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

Зеленоградск лидирует как по средней стоимости номера в гостинице (14,9 тыс. руб.), так и по ставкам посуточной аренды (7,5 тыс. руб.), что делает его самым дорогим курортным направлением. Об этом сообщила пресс-служба «Сбербанка».

В крупных и курортных городах России посуточная аренда дешевле проживания в гостинице в среднем на 60%. По данным «Домклик», в летний период средняя стоимость однодневного проживания в квартире составляет 5,3 тыс. руб., тогда как в гостинице или отеле 3* — 8,5 тыс. рублей. Наибольшая разница в цене наблюдается в курортных городах с высокой стоимостью проживания в гостинице (более 11 тыс. руб. за ночь), отмечают эксперты.

Лидерами по разнице в стоимости посуточной аренды и гостиницы стали курортные города Крыма — Евпатория и Ялта. В Евпатории средняя стоимость однодневного размещения в гостинице 3* почти на 162% превышает съём квартиры посуточно (12,1 тыс. руб. против 4,6 тыс.), а в Ялте — на 161% (14,4 тыс. руб. в среднем за гостиницу и 5,5 тыс. — за посуточную аренду).

«Краткосрочная аренда почти в два раза оказалась выгоднее в Кисловодске, Зеленоградске, Геленджике, Светлогорске и Сочи. В этих городах гостиница дороже краткосрочной аренды более чем на 90% (или минимум на 5 тыс. рублей)», — добавили эксперты. Кроме того, средняя стоимость пребывания в гостинице Калининграда оказалась выше на 64,4%, или на 3,3 тыс. рублей, чем в посуточной квартире.


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