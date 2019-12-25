Новый паб «Лондон»: такой же, как раньше, но лучше

В жизни любого заведения наступает момент, когда нужно переосмыслить достигнутое, проанализировать успехи и ошибки, а потом, как в сказке, удариться оземь и обернуться чем-то новым. Если успехов было больше, чем ошибок, то изменения будут не особо яркими, но очень важными для дальнейшей судьбы ресторана, паба или кафетерия. В случае с пабом «Лондон», пережившим за короткий период с конца ноября по середину декабря 2019 года перезапуск, всё получилось именно так. «Рестораны Нового Калининграда» проверили обновлённый «Лондон» и констатируют: всё лучшее на месте, всё новое — уместно.

5 лет для паба в Калининграде по нынешним меркам вполне себе приличный возраст. Иные заведения не отмечают и свою первую годовщину. «Лондон», открывшийся на месте бывшего магазина «Дары моря» в самом конце августа 2014 года, успел стать настоящим местом силы. Не в последнюю очередь благодаря триумвирату: изначально паб открывался в паре с расположенным в цокольном этаже музыкальным клубом «Калининград Сити Джаз». В рекордные сроки клуб стал одной из самых ярких площадок города, а спустя несколько лет к успешной паре присоединился Piano Bar c парящим над клавишами пианистом на входе и самыми горячими вечеринками.

В конце ноября паб «Лондон» закрылся на первую с момента открытия реконструкцию. По словам генерального директора Андрея Карачинова, ощущение, что делать это пора, пришло интуитивно. «Особых жалоб от гостей мы не слышали, но в какой-то момент поняли, что пора меняться. Не радикально, не насовсем, но немного довернуть, сделать twist — во всём, в концепции, в интерьере, в кухне». Ощущение верное: всё же за 5 лет культура пабов, баров, клубов и прочего непринуждённого вечернего отдыха в Калининграде претерпела серьёзные изменения. Впереди — новые перемены, и их тоже нужно предчувствовать.



«Я мчусь туда, где шайба будет, а не туда, где она была», — говорил великий хоккеист Уэйн Гретцки. Команда «Лондона» при перезапуске паба думала примерно так же.



Изменения в дизайне «Лондона» не радикальные, но вполне логичные. Во-первых, барная стойка: сегодня она смело может претендовать на звание самой длинной среди калининградских заведений. Особенно учитывая, что она изящно изгибается буквой V, повторяя форму исторического здания на проспекте Мира. За стойкой — пожалуй, самый большой среди всех местных пабов ассортимент кранов: полно классики из Германии, Англии и Чехии, но особо выделяются бельгийские авторы. Разобраться в изобилии содержимого кранов гостям «Лондона» помогает специализированный сомелье. Широкой картой бара посетителей местных пабов удивить сложно, но вот экспертная помощь в выборе напитка, идеально подходящего к выбранным блюдам, — это что-то новое.

Изменения в интерьере обновлённого «Лондона» можно ощутить, лишь проведя тут вечер — и это хорошо; зачем в корне менять то, что неплохо придумано изначально. Расстановка столов осталась прежней, но сами они стали выглядеть куда основательнее, да и в диванах удобства прибавилось. На стенах всё те же английские безделушки, только теперь они по-настоящему лондонские. Команда паба собственноручно искала их на главной барахолке британской столицы, блошином рынке Портобелло. А новые плафоны-светильники, кажется, перенеслись к нам прямо из сцен классического биопика о судьбе короля-заики Георга VI «Король говорит», получившего в 2011 году «Оскар» за лучший фильм.

Перед командой «Лондона», по словам Андрея Карачинова, стояла нетривиальная задача: не растеряв того, что было наработано за 5 лет существования паба, сделать его более привлекательным для широкой аудитории. Этой благой цели служили буквально все изменения.





Были вопросы к кухне? Все позиции в меню тщательно переработаны, во главе угла всё тот же принцип «классика with a twist», каждое блюдо переосмыслено как с позиции качества, так и в смысле подачи. Изменилось отношение к пенным напиткам. Их давно перестали воспринимать как утешение для работяг? Окей, вот максимально широкий выбор — 35 кранов, специалист-сомелье и барная стойка поистине бесконечной длины. Есть запрос на семейные ужины? Без проблем, и вот в меню появляется, пожалуй, самое семейное блюдо, 6 вариантов пиццы на тонком тесте.

Изначально заложенная в основу гастромультиплекса на месте бывших «Даров моря» концепция 3D — dining, drinking, dancing, никуда не делась. Связка «Лондон»/«Калининград Сити Джаз»/Piano Bar была и остаётся отличным местом, где стоит провести весь вечер уикэнда — при желании до самого утра. Наверху подают добротную еду, внизу слушают хорошую музыку и расслабляются, а за соседней дверью танцы до упаду в лучших традициях «Красного бара» легендарной «Вагонки». При этом сегодня все три заведения объединяет общая программа лояльности LondonPAL. Заказы в пабе и клубах превращаются в бонусные баллы, которые затем можно потратить с удовольствием в любом из заведений.

В общем, новый «Лондон» — он почти такой же, как старый, только ещё лучше. Так зачем идти куда-то ещё, если все лучшие люди города по выходным и так здесь? Проверить, насколько удачным вышел перезапуск паба «Лондон», вы можете прямо сегодня.





А если вы ещё не спланировали новогоднюю ночь и полагаетесь на волю счастливого случая, то стоит присмотреться к предложению «Лондона». Специальное меню от шеф-повара и приятные комплименты обойдутся в 3 тысячи рублей. Отличное настроение и минимум надоевших всем развлечений вроде караоке и Деда Мороза со Снегурочкой прилагаются бесплатно. London calling!