Конкурс барменов «Янтарный шейкер 2023» выиграл фанат Майкла Джексона и попкорна

19-й ежегодный конкурс барменского искусства «Янтарный шейкер» вновь собрал одних из лучших мастеров приготовления коктейлей. В этом году конкурс вырос до 4-дневного фестиваля барменского искусства, включившего в себя мастер-классы профессионалов индустрии, тур по барам и финал выступлений участников конкурсной программы.

Тренинги были посвящены барным трендам и партнёрским брендам с целью повышения профессионализма барменов и управляющих местных баров и ресторанов. Самыми запоминающимися стали выступления известных деятелей индустрии Романа Торощина и Эркина Тузмухамедова, которые до последнего продолжали общение со всеми желающими. Тур по барам позволил погрузиться в уникальную атмосферу каждого заведения и попробовать фирменные коктейли, посвящённые конкурсу. А чтобы не заблудиться в паролях и явках, организаторы разработали специальный барный гид с меню мероприятия. Открывался бар-тур гостевой сменой бренд-амбассадоров Simple Spirits Дэниса Вальдеса и Александра Гереги.

В финале конкурса, прошедшем 13 августа в банкетном зале кинотеатра «Заря», выступили 20 участников. По правилам они должны были приготовить авторский коктейль и обязательный микс, уложившись в 10 минут. Основу состава коктейлей бармены выбирали на основе партнерского ассортимента. А для прокачки внешнего вида могли использовать костюмы от нового бренда одежды для барменов NESKROMNYY.

Жюри оценивали авторские идеи и оригинальность напитков, не забывая про техничность их исполнения. В состав судейской комиссии вошли: шеф-бармен Lucky Group Максим Горелик, писатель и журналист Эркин Тузмухамедов, легенда барной индустрии Роман Торощин, один из лучших бренд-амбассадоров России и Белорусии Дэнис Вальдес, а также победители «Янтарного Шейкера» прошлых лет: Алексей Абрамов и Иван Грико. Рулить мероприятием был приглашен московский стендап-ведущий Иван Пикулев.

Многие участники придавали своим выступлениям философский посыл. Посвящали свои коктейли воспоминаниям из детства, мастерству и даже путешествиям во времени, рассуждали о вечном и своём видении профессии бармена. Например, Вадим Корольков из Matsu Izakaya and Roku Bar изобразил сцену из романа «Мастер и Маргарита», Даниил Гришановский силой мысли заставил весь зал встать, а Михаил Легошин из бара El Barritos вместе с напарником предстали перед публикой в образах персонажей Рик и Морти из одноимённого сериала. Зал традиционно был полон зрителей — каждого участника активно поддерживали его друзья и коллеги.

Приз за третье место в этом году составил 30 000 рублей, за второе — 50 000, а за первое — 100 000 и кубок победителя. Также судьи и спонсоры вручали специальные подарки. Дарья Иглина (Tamago Kissaten) с коктейлем «Универсум», вдохновлённым концепцией японского аниме-сериала «Призрак в доспехах», получила специальный приз «за овощи» 10 000 рублей от торгового дома «Абрау». Третье место занял Владимир Рудой («Наверх!») и его авторский напиток Fusion, который он подал со сферой из изомальта. Второе место забрала Александра Рудая («Телеграф»). Её коктейль Sunset 54 был посвящён популярному нью-йоркскому клубу Studio 54 и украшен сусальным золотом. Победителем 19-го конкурса «Янтарный шейкер» стал Александр Зинович из недавно открывшегося гавайского бара Rum Money Tiki Bar. Подача его коктейля Thriller, олицетворяющего современную поп-культуру, сопровождалась коробочками попкорна под одноимённую песню его любимого исполнителя Майкла Джексона.

Конкурс закончился афтепати с участием известных диджеев Viola Vi (Сочи) и Михаила Кожина и выступлением Ильи Хвостова.







Конкурс «Янтарный шейкер» проводится в Калининграде с 2004 года. Победитель автоматически становится одним из судей «Янтарного шейкера» на следующий год и открывает для себя много возможностей. Конкурс организуется под руководством Вадима Солуянова и проводится под эгидой «Калининградской Ассоциации Барменов» совместно с компанией «Калининград Ресторан Сервис».

Сайт конкурса ambershaker.ru.



Текст и фото предоставлены Калининградской Ассоциацией Барменов.

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