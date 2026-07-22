Туриндустрия: половина туристов возвращается в Калининградскую область повторно

Около половины туристов, посетивших Калининградскую область, приезжают в регион снова. При этом все большей популярностью у путешественников пользуются восток области, замки и гастрономические маршруты. Об этом рассказали участники пресс-конференции в РИЦ ТАСС.

По словам руководителя информационного центра туризма области Галины Офицеровой, за одну поездку туристы могут познакомиться лишь с частью достопримечательностей. «Мы всегда говорим, что у нас небольшая область — 200 на 100 километров. И на таком небольшом клочке земли сосредоточены все виды туризма. Даже есть горнолыжка. Приезжая сюда даже на три дня, ты обязательно захочешь вернуться, потому что не всё посмотрел, не всё попробовал», — отметила она.

Офицерова подчеркнула, что гостям региона предлагают самые разные форматы отдыха — от велопрогулок вдоль побережья и сплавов на байдарках до знакомства с историей, культурой и местной кухней: «Поэтому туристов, которые возвращаются, у нас порядка 50%».

Эксперт по стратегическому планированию и управлению проектами в сфере туризма Дарья Шахматова отметила, что все больше туристов самостоятельно отправляются изучать восток региона. «Большой поток индивидуальных туристов прилетает и прямо в аэропорту берет автомобиль, чтобы поехать туда, куда им нравится. Виштынецкая возвышенность, Краснолесье, Железнодорожный — это уникальные места, аналогов которым практически нет», — рассказала она.

Шахматова добавила, что восток Калининградской области становится обязательной частью маршрута для многих повторных гостей. «Сейчас большая доля возвратных туристов. Я бы даже сказала, что уже каждое второе посещение — это обязательно восток области. Это замковый туризм в его широком проявлении и гастрономический туризм. Это направление сейчас безумно востребовано», — отметила она.

При этом, по словам Шахматовой, туристы стали экономить на экскурсионной программе. «Если раньше гости ездили на экскурсии практически каждый день, то сейчас, чтобы сократить бюджет, выбирают две-три поездки. И среди них обязательно должна быть экскурсия по замкам», — сказала эксперт.

Напомним, что в начале июня министр культуре и туризму Андрей Ермак сообщал о просадке турпотока на майские праздники, однако сообщал, что власти продолжают рассчитывать на рост турпотока в летний период на 7% по сравнению с прошлым годом. В начале июля он сказал, лето-2026, судя по бронированию отелей, будет менее выгодным для калининградских отельеров по сравнению с прошлым сезоном.

Ранее директор информационного центра туризма области Галина Офицерова в прямом эфире в РИЦ ТАСС заявила, что в первом полугодии 2026 года турпоток в Калининградскую область сократился примерно на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спад отмечают в туристско-информационном центре, а также представители гостиничного и ресторанного бизнеса.