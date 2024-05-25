Огни, вода и гимн России: как работает «поющий» фонтан у Кёнигсбергской биржи (фото)

В Калининграде стартовал сезон светомузыкальных представлений фонтана (0+) около Калининградского музея изобразительных искусств (бывшее здание Кёнигсбергской биржи) по Ленинскому проспекту, 83.



Летом 2024 года представления можно увидеть в 12:00, 17:00 и 21:30 ежедневно, сообщает министерство по культуре и туризму. В дневное время зрелище сопровождается музыкой, вечернее шоу — световым оформлением. В этом году репертуар фонтана дополнили гимном России в исполнении певца Shaman.

Светомузыкальный фонтан в сквере у здания бывшей Кёнигсбергской биржи, где сейчас располагается Музей изобразительных искусств, был открыт в 2018 году . «Особенность калининградского фонтана — 300 водных струй высотой до 16 м, 25 водных контуров и 341 светильник», — рассказывали ранее в пресс-службе правительства области.

Видео можно посмотреть по ссылке

Фото, видео: Юлия Власова / «Новый Калининград»