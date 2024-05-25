Огни, вода и гимн России: как работает «поющий» фонтан у Кёнигсбергской биржи (фото)

В Калининграде стартовал сезон светомузыкальных представлений фонтана (0+) около Калининградского музея изобразительных искусств (бывшее здание Кёнигсбергской биржи) по Ленинскому проспекту, 83.
Летом 2024 года представления можно увидеть в 12:00, 17:00 и 21:30 ежедневно, сообщает министерство по культуре и туризму. В дневное время зрелище сопровождается музыкой, вечернее шоу — световым оформлением. В этом году репертуар фонтана дополнили гимном России в исполнении певца Shaman.
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Фото, видео: Юлия Власова / «Новый Калининград»