Япония на тарелке: топ-5 калининградских заведений, в которых подают роллы (фото)

Блюда японской кухни не теряют своей популярности уже долгое время. Пожалуй, чаще роллы принято заказывать на дом. Суши-баров, в которых можно собраться семьёй или компанией, в Калининграде сегодня не так уж много. Обычно Японии отведена лишь часть меню. Подборка из пяти заведений разного формата — в традиционном обзоре «Нового Калининграда».



Matsu Izakaya: средний чек — от 1500 рублей

Гастробар японской и азиатской кухни Matsu Izakaya находится на улице Сергеева и вмещает до 60 человек. В заведении подают японские блюда с элементами фьюжн, которые готовят на глазах у гостей. Стоимость открытых роллов начинается от 395 рублей (2 штуки), традиционных — от 875. Двойной лосось обойдётся в 890. Также в меню есть нигири, оши, тартары, сашими, удон, супы и многое другое, в том числе десерты и напитки. К примеру, авторский лимонад можно попробовать за 250 рублей.

Заведение выделяют необычный интерьер, выполненный с использованием натуральных материалов, камерная атмосфера с приглушённым светом и красивый вид на Нижнее озеро. По желанию гостя персонал проводит «экскурсию по меню». График работы в пятницу и субботу — с 12 до 2 часов, в остальные дни — с 12 до 1. Можно заказать доставку.

Dark Lava: средний чек — от 1000 рублей

Один из филиалов ресторана Dark Lava находится на ул. Александра Невского и рассчитан максимум на 30 гостей. Заведение специализируется на японской и европейской кухне. Порции роллов достаточно большие, особенно по сравнению с другими заведениями. Их стоимость начинается от 420 рублей (калифорния в кунжуте). Филадельфия обойдётся в 590 рублей, сашими ролл — в 780, сеты — от 910 рублей. Также в меню вок, рамён, традиционный фастфуд и детские блюда.

У ресторана приятный интерьер с видом на Верхнее озеро. Он открыт ежедневно с 12 до 23 часов. Работает доставка.

«Тунец»: средний чек — от 1000 рублей

Суши-бар «Тунец» на ул. Профессора Баранова вмещает до 55 человек. Удачное расположение в самом центре города дополняет красивый вид. Заведение специализируется на японской кухне. Цены на мини-роллы начинаются от 129 рублей (капа маки), на суши — от 74 (чука). Классическая филадельфия обойдётся в 592 рубля. Сеты — от 479 рублей (по акции). Также в меню пицца, поке, салаты, вок, супы и классический фастфуд. За 399 рублей можно приобрести детское комбо.

В заведении действуют счастливые часы — скидка 20% с 11:00 до 16:00 по будням. Режим работы: с 11 до полуночи ежедневно. Блюда можно заказать на дом.

Sushi & More: средний чек — 1000 — 1600 рублей

Ресторан Sushi & More находится на Ленинском проспекте и вмещает до 98 человек. В заведении представлена китайская, японская, паназиатская кухня. Подаются завтраки и бизнес-ланчи, работает летняя терраса, есть детское меню. Стоимость филадельфии — 620 рублей, суши — от 120 рублей за штуку, мини-роллы — от 150 (с огурцом), премиум — от 620 (филадельфия с креветкой или угрём). Цены на сеты начинаются от 1200 рублей. Можно сделать заказ навынос. Режим работы с воскресенья по четверг — с 10 часов до полуночи, в пятницу и субботу — до 1:00.

«Табаско»: средний чек — от 700 рублей

Также роллы есть в меню семейного ресторана «Табаско». Филиал в торговом центре на ул. Черняховского рассчитан максимум на 50 человек. В обеденное время здесь достаточно многолюдно, однако блюда готовятся быстро. Японский бизнес-ланч с супом и двумя видами роллов обойдётся в 390 рублей. Стоимость филадельфии — 585 рублей. Нигири суши и гунканы — от 109 рублей, сеты — от 985. В день рождения действует скидка в размере 25%.

С воскресенья по четверг заведение открыто с 11:00 до 22:30, в пятницу и субботу — на час дольше. Работает доставка.

Текст: Мария Власенкова, фото: «Новый Калининград»