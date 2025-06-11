Загадки Марауненхофа: от «Боинга» до «Острова мёртвых»

Калининград — это город с тысячей лиц. Будучи совсем небольшим, он при этом удивительно разный. Но туристы, приезжая сюда на пару-тройку дней, успевают увидеть лишь несколько из них. К началу туристического сезона «Новый Калининград» задался целью рассказать о некоторых исторических районах Калининграда, бывших пригородах Кёнигсберга, которые на стыке XIX-XX веков влились в него, сделав этот город богаче и разнообразнее в архитектурном плане.

Начнём с Марауненхофа — довольно обширного района, который раскинулся между северо-западным берегом Верхнего пруда и Ботаническим садом. Своё имя он получил от известного с начала XVII века имения, которыми владел некто Мараун. Впоследствии оно не раз меняло владельца, но название уже, что называется, прилипло. Причём не только к имению, но и к прилегающим территориям.

Долгое время Марауненхоф находился за городской стеной, которая к началу XX века полностью потеряла военное значение. Кёнигсберг задыхался от тесноты и рвался наружу. В 1906 году в стене был сделан пролом, после чего включённый в состав Кёнигсберга пригород начал активно развиваться. Застраивался он, как и Амалиенау, главным образом виллами, но, пожалуй, более скромными и без особых изысков. Что, впрочем, не делает этот район менее интересным.

Разумеется, рассказать обо всех достопримечательностях Марауненхофа не получится, их слишком много. Поговорим о наиболее ярких.

Башня «Врангель»

Отправная точка нашей экскурсии — башня «Врангель».

Те, кто бывал в Риме, без труда смогут назвать образец, которым, судя по всему, вдохновлялись её создатели — инженер-капитан и директор фортификационного строительства Юлиус фон Энгельбрехт (Ирфюгельбрехт) и инженер-лейтенант фон Гайль (Хайль). Конечно, это замок Святого Ангела, перестроенный под крепость мавзолей императора Адриана.

Башня «Врангель», разумеется, не его копия, но сходство — налицо.

Это грозное фортификационное сооружение, названное в честь активного участника войны с Наполеоном, генерал-фельдмаршала прусских войск графа Фридриха фон Врангеля, было важной составной частью второго вального укрепления, которым начали опоясывать город в середине XIX века, чтобы превратить его в совершенно неприступную крепость.

Однако к началу XX столетия бурное развитие артиллерии сделало многие возведённые, казалось бы, совсем недавно укрепления устаревшими. В 1910 году магистрат выкупил у военных часть вала и рва, превратив башню «Врангель» в место хранения изделий из драгоценных камней и металлов. Во время Первой Мировой войны там разместился лазарет, а позже, в 1928 году, молодёжная туристическая база.

С началом Второй Мировой войны башня вновь на короткое время стала военным объектом, превратившись в склад стрелкового оружия, боевого снаряжения и имущества связи.

Во время штурма во «Врангель» попало несколько снарядов, но стены они не пробили. Гарнизон сдался уже после того, как комендант Кёнигсберга Отто Ляш подписал акт о капитуляции.

Одним из украшений башни «Врангель» была бронзовая фигура немецкого национального сказочного героя — крестьянина Михеля, созданная в 1895 году скульптором Иоганном Фридрихом Ройшем. Сперва она стояла около здания музея Пруссия на Кёнигштрассе (сегодня улица Фрунзе), в 1904 году «Немецкого Михеля» перенесли к Королевским воротам, а в начале 1924 года — на сохранившуюся часть крепостной стены около башни. Вторую Мировую войну скульптура не пережила. Где она сейчас — неизвестно. Остался только постамент.

У башни «Врангель» есть зеркальный двойник, расположенный на другом берегу Верхнего пруда (Обертайха), — это башня «Дона». Сейчас там Музей янтаря. Существует легенда, что между двумя башнями по дну озера проходит подземный ход. Пока найти его никому не удалось.

Дома на Пролетарской

За башней «Врангель» — улица Пролетарская, которая раньше называлась Цецилиеналлее. Она была проложена в 1906 году после сноса части вальных укреплений.

С левой стороны выстроились дома, возведенные в начале прошлого века. На первый взгляд, в них нет ничего особенного, но почти все они являются объектами культурного наследия и охраняются государством. И дело здесь не только в дате постройки. У многих из этих домов над дверными проёмами весьма необычные барельефы. Чего там только нет! Сова, чаши, змеи, звезды, надписи на каком-то древнем языке. Единого мнения по поводу того, что эти изображения означают, пока не сложилось. Не исключено, что это масонские символы. Может быть, они указывают на профессиональную принадлежность бывших обитателей домов. Есть версия, что в них жила профессура местного университета — Альбертины.

Скульптуры морских животных

С другой стороны Пролетарской — Верхний пруд, который является вторым по старшинству рукотворным объектом в Калининграде. Появился он в 1270 году, когда был перегорожен земляной дамбой приток реки Преголи. Старше Верхнего пруда только Нижний, дата рождения которого — 1256 год.

В основном эти водоемы использовались в средние века для разведения рыбы, гораздо позже их берега стали излюбленным местом отдыха горожан, поэтому всячески украшались.

В частности, в 1913 году у озера была установлена композиция, созданная скульптором Германом Тиле. Она представляла собой фигуры морских животных, которые символизируют четыре человеческих порока — чванство, зазнайство, высокомерие и тщеславие.

Английскую бомбардировку Кёнигсберга в августе 1944 года и штурм города в апреле 1945-го скульптуры пережили. Проблемы у них начались в 80-х годах, когда сначала пропала первая пара фигур, а затем и вторая. Журналисты газеты «Калининградский комсомолец» забили тревогу и провели собственное расследование, которое привело их на базу отдыха одной из калининградских организаций. Через некоторое время, после разразившегося скандала, скульптуры вернулись на место, но при монтаже отвалилась голова у моржа. Сначала местные энтузиасты пытались приделать её самостоятельно, но, когда она опять отвалилась, один из их — Геннадий Семёнов — решил хранить её у себя дома.

В 2007 году работа Тиле наконец получила охранный статус, став объектом культурного наследия регионального значения, а Семёнов в торжественной обстановке передал голову специалистам.

Правда, через некоторое время выяснилось, что голова, которую хранил Cемёнов, не настоящая. В смысле, ее сделал не Тиле, а какой-то другой мастер. Когда это случилось, до апреля 1945 года или уже в советское время, — загадка.

У морской собаки, кстати, тоже не своя голова. Но это не делает композицию менее эффектной и не умаляет её художественной и исторической ценности.

Здание инженерно-технического института БФУ им. И. Канта

На пересечении улиц Пролетарской и Озерова находится здание Инженерно-технического института БФУ им. И. Канта. Прежде это был политехникум, который в Калининграде называли «Техасом».

Может создаться впечатление, что это созданное в довольно лаконичной манере здание — наследие советских времен. На самом деле оно было построено в 1930 году по канонам школы «Баухаус». Баухаус часто называют стилем, но это именно школа — основанное в 1919 году Вальтером Гропиусом учебное заведение, которое сначала базировалось в Веймаре, а потом в Дессау. «Мы хотим вместе придумывать и создавать новое здание будущего, где всё сольётся в едином образе: архитектура, скульптура, живопись, — здание, которое, подобно храмам, возносившимся в небо руками ремесленников, станет кристальным символом новой, грядущей веры», — говорил он.

И действительно, принципы, разработанные в стенах этой школы, в какой-то степени определили развитие архитектуры и дизайна в XX веке. Суть философии Гропиуса и его единомышленников сводилась к тому, что внешний вид здания или мебели должен определяться его функцией. И если вещь удобна, значит — красива.

Здание, в котором сейчас находится Инженерно-технический институт, построено по проекту советника государственного управления наземного строительства Малвица как Высшая торговая школа. В 1934 году на его парапете была установлена скульптурная композиция Альбрехта Хельфрида «Молодежный порыв». Судьба этой работы, к сожалению, неизвестна.

Зато точно можно сказать, что находится во внутреннем дворе здания. Там стоит настоящий «Боинг-737», который был доставлен туда в 2014 году в качестве тренажера для подготовки бортпроводников.

У этого самолета, надо сказать, весьма интересная история. Эксплуатируемый уже несуществующей ныне авиакомпанией «КД авиа», он назывался «Александр Плющенко» — в честь председателя правления «Банка проектного финансирования». Первого октября 2008 года лайнер попал в передрягу.

Вот что писала об этом в те дни газета «Коммерсант»: «О происшествии в международном аэропорту „Храброво“ стало известно поздно вечером в среду. Пилоты самолета Boeing 737-300 (бортовой номер EI-DON), выполнявшего рейс авиакомпании „КД-авиа“ из Барселоны в Калининград, перед посадкой доложили на землю о невыпуске закрылков, сделали над аэропортом еще один разворот, после чего самолет пошёл на аварийную посадку. Как сообщили „Ъ“ в пресс-службе компании „КД-авиа“, в 22:15 по местному времени воздушное судно совершило „жёсткую“ посадку — оказалось, что не были выпущены и шасси. По словам источника в аэропорту, пилоты вовремя включили двигатели в режим реверса и самолёт сел на минимальной скорости на брюхо».

По данным издания, на борту самолета находились 138 пассажиров и 6 членов экипажа. Во время посадки никто из них не пострадал. Пассажиры после десятиминутного ожидания вышли по обычному трапу. Долго не знали, что делать с самолетом. В конце концов он был передан БФУ.

Парк «Юность»

Справа от Инженерно-технического института — парк «Юность». Некогда эта территория входила в так называемый пояс Шнайдера — масштабный парковый комплекс, созданный в первой половине прошлого столетия на месте ставшего ненужным второго вального укрепления.

В 20-30 годах там был разбит парк в английском стиле, который быстро завоевал популярность у жителей и гостей города. Он представлял собой естественный природный ландшафт, сочетающий зелень, воду, видовые площадки и большой розарий. Через ручей были перекинуты изящные мосты, проложены удобные дорожки.

К сожалению, после войны этот живописный уголок пришёл в запустение. Возрождение началось в конце 50-х годов, после официального учреждения Парка культуры и отдыха. Тогда было проведено благоустройство, появились аттракционы и даже свой кинотеатр — «Юность». В 70-х годах его, правда, закрыли, а потом он сгорел, но парк, несмотря на это, продолжал жить. В 80-х годах на берегу Верхнего озера заработала лодочная станция, открылись теннисные корты, новые карусели.

В 1998 году недалеко от центрального входа был открыт мемориал воинам-интернационалистам с указанием всех стран и регионов, на территории которых принимали участие в вооруженных конфликтах советские и российские воины. Авторами монумента стали архитектор Вадим Еремеев и скульптор Людмила Пономарева.

«Мы решили отойти от традиционных современных символов воинской доблести. Пошли другим путем, решая эту задачу архитектурной символикой. Пять будто взлетающих вверх арок образуют пятиконечную звезду. По форме они навевают представление об архитектуре Афганистана и в то же время возвращают к старым русским традициям ставить часовни в честь ратных событий», — рассказывал на страницах «Калининградской правды» Вадим Еремеев.

В целом же 90-е годы для парка были сложными, он постепенно приходил в упадок. Новое возрождение произошло в 2000-х благодаря бывшей супруге Президента России Владимира Путина — калининградке Людмиле Путиной (Шкребневой), детство которой прошло в районе парка «Юность».

Одна из самых ярких достопримечательностей парка — здание Центра межличностных коммуникации, построенное в стиле русского классицизма и стоящее на берегу небольшого, но весьма живописного водоема. Работы начались в 2004 году, а завершились — в 2007-м.

Виллы на Тельмана

Пройдя парк «Юность» насквозь, выходим на улицу Тельмана (бывшие Аугуста-Виктория Аллее и Герцог-Альбрехт-аллее) и поворачиваем налево. Мы, можно сказать, в сердце Марауненхофа. По обе стороны от нас виллы. Но не все из них довоенные. Многие появились здесь лишь в 90-е годы прошлого века и позже. Но немало и настоящих, немецких. Вот, например, вилла по адресу Тельмана, 13. Имени архитектора мы не знаем. Очевидно лишь, что построена она в начале XX века. В справочниках обычно указывается, что это — югендстиль, немецкая разновидность модерна. Но модерн этот не совсем обычный — с вкраплением некой деревенской составляющей. Речь идет о деревянной дранке, которую еще называют гонт. Этот напоминающий рыбью чешую элемент отделки, придает зданию теплоты, делает его более уютным, живым. Что, наверное, особенно важно для детского учреждения — сейчас в этом здании детсад № 23.

В окрестностях улицы Тельмана еще парочка зданий с гонтом — на Лермонтова, 15, и в переулке Грибоедова, 1. Мы туда ещё дойдём.

На Тельмана, 15 — ещё одно интересное здание, построенное в начале XX века. Оно уже без гонта, зато с богатой историей. В это двухэтажное на высоком цоколе здание, которое появилось одним из первых в Марауненхофе, в 1928 году въехало студенческое братство Кёнигсберга «Германия». Студенты проводили там свои собрания, мероприятия и, как говорится, культурно отдыхали.

Кстати, эта вилла тоже принадлежит детскому садику № 23.

Бывшая площадь Бисмарка

На пересечении улиц Тельмана и Гоголя сейчас маленький сквер. Раньше он считался площадью и носил имя Бисмарка. В советское время его украсили гипсовым бюстом немецкого коммуниста Эрнста Тельмана и водрузили его на постамент, на котором раньше стояла пропавшая во время войны скульптура Иммануила Канта работы Кристиана Рауха.

В 1976 году в Калининграде решили поставить новый бюст Тельману — уже не гипсовый, а гранитный. Изготовил его известный скульптор Борис Едунов. Его поместили также на улице Тельмана, но чуть дальше, напротив бывшего кинотеатра «Ленинград» (сегодня это детская музыкальная школа им. Гофмана), причём, на новый постамент. Старый же отвезли на склад, где он лежал до 1992 года.

Когда Харальд Хааке изготовил копию утерянной работы Кристиана Рауха, её установили на «родной» постамент. Сейчас его вместе с памятником Канту можно увидеть на улице Университетской, прямо перед корпусом БФУ им. И. Канта.

Виллы с фресками на улице Гоголя

Дальше давайте свернём на улицу Гоголя. Раньше она называлась в честь другого литератора — Эрнста Вихерта (1831– 1902), которого нарекли прусским Вальтером Скоттом (видимо, за специализацию на исторической тематике). Всемирной славы, как британец, он не снискал, но определённой популярности добился и был довольно плодовит (Вихерт автор 34 пьес, 28 романов и 15 многотомных новелл).

Как и Гофман, этот уроженец Инстербурга совмещал сочинительство с госслужбой, работал судьей в Кёнигсберге и Берлине. Его часто путают с другим Эрнстом Вихертом (1887–1950), тоже писателем, преподававшим в Хуфенской гимназии и активно выступавшим против нацистов. Фамилии по-русски звучат одинаково, но по-немецки пишутся по-разному: Wichert и Wiechert.

Бывшая Эрнст-Вихертштрассе застраивалась эффектными особняками, которые могут сравниться по роскоши с лучшими вилами района Амалиенау. На Гоголя, 1, например, стоит, можно сказать, небольшой изящный замок с маленькой угловой башенкой, эркерами и ризалитами. Это построенное в 1905 году трёхэтажное здание сразу привлекает внимание. Оно будит фантазию, включает воображение. Кажется, вот-вот к нему подъедет конный экипаж, из которого выйдет важный господин в цилиндре и дама в длинном платье и шляпке с перьями.

Кто знает, может, это её портреты нанесены на стены в подъезде? Четыре написанные в стиле модерн женские головы прекрасны. Но время безжалостно. На фресках — трещины. И складывается впечатление, что они увеличиваются. Хорошо бы их отреставрировать, а то пропадут.

Напротив этой виллы (ул. Гоголя, 2) стоит тоже весьма эффектный построенный в начале XX века дом с большой мансардой, эркерами, лоджиями и террасами.

Но главное сокровище у этой виллы, как и у соседской, внутри. Там тоже в подъезде фрески. Правда, это не портреты, а пейзажи. По поводу одного из них с полной уверенность можно сказать, что это реплика картины знаменитого швейцарского художника Арнольда Бёклина (1827-1901) — «Остров мертвых».

В конце XIX — начале XX века это произведение было, без преувеличения, фантастически популярно. Репродукции «Острова» были едва ли не у каждой интеллигентной семьи с определенным достатком. Фактически это забытый символ времени.

Поэт Арсений Тарковский, вспоминая о той эпохе, писал:

«Где „Остров мёртвых“ в декадентской раме?

Где плюшевые красные диваны?

Где фотографии мужчин с усами?

Где тростниковые аэропланы?»

Многие художники, композиторы, поэты, вдохновившись «Островом мертвых», создали свои произведения. Например, у Сальвадора Дали есть картина под названием «Истинное изображение „Острова мёртвых“ Арнольда Бёклина в час вечерней молитвы».

При этом ничего особенного швейцарский мастер вроде бы не изобразил — просто мрачный скалистый остров, к которому на лодке подплывает некто в белом балахоне. Что это значит, искусствоведы гадают до сих пор. Но представляется, что главное здесь не сюжет, а атмосфера: мрачная, гнетущая, но при этом удивительно притягательная. В этом парадоксе, наверное, и заключается секрет невероятного успеха произведения.

Картина (вернее, картины: за свою жизнь Бёклин написал шесть мало отличающихся друг от друга вариантов «Острова мертвых») напоминает о бренности всего сущего, но в то же время даёт какую-то, пусть и призрачную, надежду, что там, откуда ещё никто не возвращался, тоже что-то есть. Даже на «Острове мертвых» возможна жизнь!

Кто написал в подъезде дома на Эрнст-Вихертштрассе копию картины Бёклина — неизвестно. Один из оригиналов (последний, шестой, созданный мастером совместно со своим сыном Карло) можно увидеть в петербургском Эрмитаже. Остальные сохранившиеся четыре копии находятся в Художественном музее швейцарского Базеля, музее «Метрополитен» в Нью-Йорке, Старой национальной галерее в Берлине и Музее изобразительных искусств Лейпцига.

Виллы на улице Тургенева

Сворачиваем на улицу Тургенева, которая раньше называлась Ховербек-штрассе — в честь Фридриха Фердинанда Эрнста Леопольда фон Ховербека. Это не литератор, он был банкиром, депутатом и ландшафтным директором, много сделавшим для развития садоводства в Восточной Пруссии.

Прямо на пересечении улиц Гоголя и Тургенева стоит роскошная вилла с гербом и датой постройки — 1907. Очарования зданию придаёт очень сложной формы черепичная крыша и округлая башенка. Сказочный домик, да и только!

Обращает на себя внимание большая вилла на Тургенева, 29. Изначально это был доходный дом. Его построили в 1910 году, украсив довольно интересными барельефами в виде ваз с цветами. В советское время там разместили интернат для глухонемых. Сейчас там тоже социально учреждение — Центр реабилитации и коррекции детей с ограниченными возможностями здоровья.

Виллы на улице Лермонтова

На пересечении Тургенева и Лермонтова (ул. Лермонтова, 1) находится, возможно, одна из самых ярких достопримечательностей бывшего Марауненхофа. С архитектурной точки зрения дом этот ничем не примечателен и не имеет статуса объекта культурного наследия. Интересен он тем, что в этом доме выросла бывшая супруга президента России Владимира Путина — Людмила Шкребнева.

Долгое время, до начала 2002 года, там жила тёща Путина Екатерина Тихоновна. Сейчас квартирой на первом этаже владеет другая семья.

Рядом с этим домом, на Лермонтова, 3, находится весьма эффектная двухэтажная вилла с террасой, эркером и высоким крыльцом — типичный пример постройки первой четверти XX века, возведенный в формах югендстиля. Это важный элемент сохранившийся застройки улицы, формирующий градообразующую среду северо-восточной части Калининграда. По этой причине, надо полагать, здание и было внесено в список объектов культурного наследия регионально значения.

Такой же статус имеет и уже упомянутая вилла на Лермонтова, 15. Её характерной особенностью, как уже указывалось, является очень редкая отделка фасада деревянной дранкой — гонтом. Дранка местами поистрепалась, и хочется верить, что когда-нибудь её приведут порядок, как на расположенной неподалеку вилле в переулке Грибоедова, 1.

Несколько лет назад я заглянул туда и с горечью отметил, что гонт на вилле почернел и, похоже, стал гнить. Казалось, что скоро здание потеряет этот очень привлекательный элемент, но сейчас виллу отремонтировали, и дранку обновили. Выглядит она неплохо.

Ну, а мы продолжаем гулять по улице Лермонтова. Весьма живописно смотрится вилла на Лермонтова, 21. О ней известно несколько больше, чем о других виллах этого района.

Вот что сообщает краеведческий портал prussia39.ru: «Дом жилой построен в Кёнигсберге в районе на Готтшед-штрассе, позднее Лёнс-штрассе в 1914 году. Автором проекта и владельцем здания являлся архитектор Георг Лемм.

Около 1920 года дом приобрела Анита Свендсен — вдова коммерсанта Йоханнеса Свендсена, владельца фирмы „Витт и Свендсен“, занимавшейся продажей, ремонтом и производством сельскохозяйственной техники, а также торговлей семенами и кормами. В 1935 году хозяином здания стал правительственный советник Феликс Штайнфельд».

О соседней вилле, на Лермонтова, 18, известно, к сожалению, гораздо меньше — только приблизительная дата постройки: начало XX века. Да и не видно её почти за забором и за выпустившими листья деревьями. Но если с разрешения хозяев зайти на территорию дома (там живет несколько семей), то можно увидеть совершенное строение с редким для наших мест архитектурным элементом — портиком. Лаконичный дорический ордер удивительно органично сочетается с немного кокетливым модерном — игривой мансардной крышей с крохотным треугольным эркером на первом этаже. Здание при этом определённо требует как минимум косметического ремонта. Его бы побелить-покрасить — получилась бы конфетка.

Впрочем, мы дошли до конца Лермонтова. Предлагаю вернутся немного назад и продолжить путь по улице Тельмана.

Детская музыкальная школа имени Эрнста Теодора Амадея Гофмана

Неофициальным центром района является небольшой скверик перед Детской музыкальной школой имени Эрнста Теодора Амадея Гофмана, который, помимо литературных произведений, писал ещё и музыку. Он был, как сказали ли бы сейчас, фанатом Моцарта. Даже сменил в честь него своё имя Вильгельм на Амадей.

Раньше в этом здании располагался один из самых популярных кинотеатров советского Калининграда — «Ленинград». А ещё раньше, до 1945 года, общинный дом кирхи памяти Герцога Альбрехта (Новой Трагхаймской кирхи).

Впрочем, мы до этого здания ещё не дошли. Давайте пока обратим внимание ещё на несколько вилл улицы Тельмана.

Например, совершенно роскошная вилла находится по адресу Тельмана, 35. Её особенность — выразительный фахверковый фронтон с ромбовидными окошками. Вроде бы ничего особенного, но выглядит очень стильно.

На другой стороне улицы (Тельмана, 36) эффектная трехэтажная вилла с мансардой и мощным эркером. Чуть дальше, на Тельмана, 44, ещё одна очень красивая, но крайне запущенная вилла с мансардой и башенкой. Она обитаема, но, кажется, вот-вот развалится. Будет очень жаль...

Рядом сквер, в котором стоит уже упомянутый бюст Эрнста Тельмана.

Ещё по историческим меркам совсем недавно на этом месте стояла Кирха памяти герцога Альбрехта. Она же — Новая трагхаймская кирха, возведенная в 1913 году по проекту архитекторов Хайнриха Маттара и Отто Шелера. Примечательно, что она была построена в довольно редком для Кёнигсберга неороманском стиле — с крупной шестиэтажной крышей.

Штурм города кирха пережила почти без потерь. В первые послевоенные годы в ней даже проходили службы. Однако со временем она пришла в запустение. Потом появилась идея устроить в здании кинотеатр. По проекту, как сообщает краеведческий портал prussia39.ru, предполагалось установить на башне скульптуры рабочего и колхозницы. Но осуществить это не удалось. Здание вновь было заброшено. В конце 60-х годов его стали потихоньку разбирать, а в 1972 году снесли окончательно. Кинотеатр, как уже говорилось, разместился в бывшем общинном доме прихода. Сейчас в его стенах звучит музыка.

Наша прогулка закончена. Но скоро мы надеемся пройтись по другому историческому району Кёнигсберга — Ратсхофу. Так что — до скорой встречи.

Текст: Кирилл Синьковский, фото: Юлия Власова, Виталий Невар / «Новый Калининград»