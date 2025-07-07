«Крайсхаус» в Багратионовске: от окружного управления до Музея истории края

Продолжаем рассказывать об интересных местах Калининградской области. На очереди публикация о Музей истории края в Багратионовске (бывшем Прейсиш-Эйлау), самом южном городе региона, расположенном на российско-польской границе.

От редакции: публикация подготовлена в рамках творческой студии «Нового Калининграда» для студентов направления «Журналистика» Высшей школы коммуникаций и креативных индустрий БФУ им. И. Канта. Другие публикации из этой серии читайте по ссылке.

На официальном сайте администрации Багратионовска отмечается, что первое упоминание об образовании рыцарями Тевтонского ордена поселения (крепости Пруше Илав) относится к 1335-1336 годам, городские права получены в 1585 году. В эпоху наполеоновских войн 7-8 февраля 1807 года здесь произошло сражение между французской и русско-прусской армиями. Французской армией командовал сам император Наполеон, русской — генерал Леонтий Леонтьевич Беннингсен. В этом сражении Наполеон впервые не одержал победы.

Первый в истории Прейсиш-Эйлау музей открылся в 1932 году в здании, переданном городу помещиком Валентини. С 1817 года оно носило название «Генриеттенхоф» (или Двор Генриетты) — в честь жены первого владельца. Идея основать Музей истории округа Прейсиш-Эйлау принадлежала директору гимназии имени Шарнхорста Сиверсу и государственному чиновнику Штайнхайзену. В то время экспозиция располагалась в восьми залах, где вниманию гостей были представлены экспонаты, рассказывающие об истории края, начиная с каменного века до времён Первой мировой войны. После Великой Отечественной войны здание было разобрано, а музейная коллекция утрачена.

Жизнь второго в истории города музея началась 11 сентября 1993 года. В этот день состоялось открытие первой постоянной экспозиции. Реализовал идею краевед, кандидат исторических науке Александр Панченко, который по сей день является директором Музея истории края.

Коллекция расположена в здании «Крайсхаус», построенном в Прейсиш-Эйлау в 1901 году. Некогда здесь располагались окружной совет (ландрат), кабинеты административных чиновников, зал общественных собраний и окружная сберегательная касса. С 1946 года в здании размещался Багратионовский районный дом культуры (теперь Культурно-досуговый центр Багратионовска), позднее Детская школа искусств.

Сначала все экспонаты находились в одном зале, но со временем коллекция музея становилась всё богаче. Пополнять её помогали жители Багратионовска — они передавали на постоянное хранение предметы быта, картины, фотографии, награды, книги, одежду и документы. Музей истории края стал сотрудничать с краеведческими организациями, исследовательскими центрами и другими музеями, что также помогло в поиске новых экспонатов.

Сегодня в Музее — четыре зала с постоянной экспозицией, конференц-зал, где проводятся музыкальные и литературные встречи, проходят международные научные конференции, посвящённые событиям наполеоновских войн на территории Восточной Пруссии. Также есть отдельные выставочные залы для калининградских и зарубежных художников и мастеров прикладного искусства.





Отправная точка нашей экскурсии — фойе. Здесь расположена первая экспозиция, включающая в себя макеты артиллерийских орудий начала XIX века, копии мундиров русской армии эпохи Наполеоновских войн, а также копию батального знамени Московского гренадерского полка образца 1803 года.

Из фойе одна дверь ведёт в конференц-зал, где расположены места для зрителей и слушателей, пианино, а также экспонаты временных выставок, другая дверь — в зал с портретом генерала от инфантерии, героя Отечественной войны 1812 года Петра Багратиона. Помимо картины «Князь П.И. Багратион», в зале находится выставка, посвящённая творчеству знаменитой немецкой художницы-иллюстратора Катарины Кляйн — уроженки Прейсиш-Эйлау. На стенде можно познакомиться с биографией художницы, а благодаря интерактивной доске рассмотреть каждую деталь её акварельных открыток.

Из зала с портретом Багратиона мы попадаем в большой выставочный зал, в котором на данный момент расположена экспозиция, посвящённая Великой Отечественной войне. Здесь также можно увидеть коллекцию наград военных, принимавших участие в боевых действиях на территории Восточной Пруссии.

В малом выставочном зале можно познакомиться с выставкой «О Багратионе и не только». Здесь представлены гравюры, картины, посуда и фотографии с изображениями великого полководца. Часть из них можно рассмотреть на интерактивной доске. Также можно увидеть портреты жены генерала от инфантерии Екатерины Павловны (урождённой Скавронской) и Екатерины Павловны Романовой, которой приписывают увлечение Багратионом в 1807-1808 годах. Имя знаменитого полководца нашло отражение не только в литературных произведениях, которые также расположены в зале, но и в именах речных и морских судов — об этом рассказывает экспозиция.

Например, рыболовный траулер РТМС КВ-0459 «Багратионовск» был построен в ГДР (Германской Демократической Республике) в 1977 году. Порт приписки — Калининград. Основным назначением судна было проведение морских испытаний новых систем и схем ведения промысла, автоматизации и механизации производственных процессов. Из последнего рейса РТМС «Багратионовск» вернулся в Лас-Пальмас в январе 1999 года. Из-за отсутствия необходимого финансирования для ремонта значительных повреждений корпуса и механизмов, вызванных длительной эксплуатацией, было принято решение продать судно компании «Бетрамар ЛТД» в Монако. Дальнейшая судьба «Багратионовска» неизвестна.

В музее можно познакомиться с экспозицией, которая рассказывает об истории края — от появлении на территории юго-восточной Прибалтики индоевропейцев до образованием Прусского герцогства в XVI веке. Здесь также можно узнать об история замка Прейсиш-Эйлау, какую роль сыграл Тевтонский орден в судьбе края, о чём гласит Легенда о священной роще, кто совершил первые попытки изучения древностей Восточной Пруссии при помощи археологических раскопок.

Выставка во втором зале рассказывает о событиях, предшествовавших Отечественной войне 1812 года. В частности, о знаменитом сражении при Прейсиш-Эйлау в 1807 году, Фридландском сражении, Тильзитском мирном договоре (Тильзит — ныне Советск). В экспозиции также представлены макет сражения при Прейсиш-Эйлау 8 февраля 1807 года, холодное оружие, находки с поля битвы, мундиры русского гренадера и барабанщика французской гвардии, награды России, Пруссии и Франции, картины и гравюры.

Выставка в третьем зале также посвящена кампании 1807 года. Но здесь особое внимание уделено историческим лицам того периода, в первую очередь Наполеону и императрице Жозефине. В глубине зала стоит бюст императора. За стеклом выставочных витрин — изящная фарфоровая статуэтка императорской четы, играющей в шахматы, памятные и декоративные тарелки, вазы и кофейные пары с изображениями Наполеона и Жозефины.

Но не только им посвящены экспонаты выставки. Не меньше внимания привлекают декоративные тарелки и чашки с изображениями королевы Луизы, скульптуры малых форм П.И. Багратиона, М.Б. Барклая де Толли, Н. Раевского, А.И. Кутайсова, А.П. Ермолова из малой серии «Генералы 1812 года», а также бюст императора Александра I и т.п. Здесь на стенах можно увидеть копии полковых знамён и картины с изображением батальным сцен и образцами униформы.Экспозиция в четвертом зале посвящена современной истории края с начала ХХ века до 1990-х годов. С раннего периода сохранились фотографии, в том числе изображения «Крайсхауса». Среди экспонатов — швейная машинка, веретено, утюги, кофемолка, кувшины, книжная полка, стол, стулья, часы с кукушкой и многое другое. На выставке представлены немецкие сервизы в память о Первой мировой войне, обер-офицерские эполеты, знаки, награды, мундирные пуговицы и купюры с монетами. Можно здесь познакомиться с экспонатами советского времени — бюстами Ленина и Калинина, барельефом Сталина, переселенческими билетами. Представлены на выставке фотоаппарат «Смена», патефон с грампластинками, самовар, телефон, счёты и арифмометр. В центре зала — антикварная гладильная машина из дерева «BLITZ», а на стенах — картины, изображающие живописные пейзажи Багратионовска.

Музей истории края в Багратионовске работает ежедневно, кроме понедельника. Часы работы — с 11:00 до 17:00.

Текст, фото: Вероника Туманова