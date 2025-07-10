Экскурсия по Ратсхофу: город-сад, вид на порт и Вагонзавод

Традиционно наибольшей популярностью у приезжающих в Калининград туристов пользуется бывший район Амалиенау. И это неудивительно — концентрация роскошных вилл там действительно большая. Да и общая атмосфера тихого города-сада влечет. Но соседний район Кёнигсберга — Ратсхоф — не менее прекрасен. Он не такой блестящий, но зато очень уютный, домашний и теплый.

Как и Амалиенау, Ратсхоф строился как город-сад, некий антипод скученному, тесному средневековому городу, сдавленному со всех сторон собственными стенами. Отличие Амалиенау от Ратсхофа заключается в том, что первый изначально задумывался как место для элиты, Ратсхоф же — как некая рабочая слободка. Пролетарский район. Но — удивительное дело! Со временем в этом уголке Кёнигсберга была создана настолько комфортная, располагающая к тихой, спокойной жизни среда, что сюда потянулись и богачи.

Началось преображение Ратсхофа с идеи владельца вагонной фабрики «Штайнфурт» Феликса Хоймана (1869–1932) застроить окрестности перенесенного на окраину города в начале XX века предприятия недорогим, но комфортным жильем для рабочих. Проектированием занялся строительный мастер Фриц Байер, который видел Ратсхоф царством небольших двухэтажных в массе своей домиков — как отдельно стоящих, так и многоквартирных, но обязательно с садом или палисадником. Это же город-сад, зелени должно быть много!

По калининградским меркам Ратсхоф — весьма обширный район, условная граница которого пролегает на западе — по современной улице Воздушной, на востоке — по Энгельса, на севере — по проспекту Мира, а с юга он ограничивался рекой Преголей. Так что прогулка предстоит долгая, но, надеемся, интересная.

Бывшая кирха Святого Адальберта, ныне храм Михаила Архангела





Начать экскурсию можно прямо... из центра Амалиенау — от бывшей кирхи Святого Адальберта, ныне православного храма в честь Архангела Михаила.

Это удивительно красивое сооружение напрямую связано с первым в Пруссии преступлением. Средневековые хронисты разнятся в деталях, но общая канва событий примерно ясна: в 997 году католический священник Адальберт, который был прежде епископом Праги, отправился нести слово Божье язычникам-пруссам и был ими убит. Вскоре после гибели Адальберта его останки выкупил польский король Болеслав Храбрый. Согласно легенде, пруссы попросили за голову убитого столько золота, сколько она весит. По другой версии, король купил не голову, а тело, заплатив за него серебром. Похоронили Адальберта в соборе польского Гнезно (город в западной Польше, расположенный в Великопольском воеводстве)

В 1822 году у деревни Тенкиттен (сегодня это поселок Береговое под Балтийском), где, вероятнее всего, произошло убийство, установили маленький деревянный крест, который через несколько лет был заменен на большой металлический. Вторую Мировую войну он не пережил. Новый крест на том же месте был установлен в 1997 году — в год 1000-летия гибели Адальберта.

В 1904 году на Лавскер Аллее (ныне проспект Победы) по проекту Фридриха Хайтманна была построена часовня Святого Адальберта. В 1932 году к ней была сделана пристройка (архитекторы — Иоханнес Лауффер и Георг Шёнвайлер), после чего она получила статус кирхи.

Во время войны пристройка не уцелела, основная часть здания тоже серьезно пострадала. Ее восстановили, решив при этом обойтись без шпиля. Сначала в бывшей кирхе разместили протезную мастерскую, потом, в начале 1970 годов, там обосновался филиал Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н. В. Пушкова Российской академии наук (ИЗМИРАН).

Примечательно, что в советские годы велся поиск подземного хода, который якобы соединял кирху Святого Адальберта с другой построенной Хайтманном кирхой — Памяти королевы Луизы (сейчас — Театра кукол), что находится в начале проспекта Победы. Занималась этим созданная в 1969 году Калининградская геолого-археологическая экспедиция (КГАЭ) Государственного Исторического музея Министерства культуры РСФСР. Одна из главных ее задач — проверка разного рода свидетельств очевидцев. Поиски были весьма тщательными, но результата не дали.

В 2019 г. ученые из бывший кирхи съехали, начались восстановительные работы. В частности, был возвращен шпиль. Теперь здесь, как уже отмечено, православный храм.

Вилла Левандовски





Дальше наш путь лежит по Каштановой аллее, которая раньше называлась также — Каштаниен аллее. Это еще не Ратсхоф, но зато здесь можно увидеть дом его «отца» — Феликса Хоймана, речь о котором шла выше — виллу Левандовски на Каштановой аллее, 8.

Названа она так в честь своего первого владельца Луциана Левандовски, который был совладельцем фирмы по производству пиломатериалов. Хойман купил у него дом в начале XX века, чтобы быть поближе к предприятию, которым руководил.

В советское время вилла заметно преобразилась — была измена крыша, надстроен третий этаж. Но ценности как исторического объекта она не утратила. Обращают на себя внимание эффектный растительный декор на лицевом фасаде и совершенно роскошная терраса с лестницей на уровне первого этаже с тыльной стороны здания. Кстати, недавно вилла была отремонтирована Фондом капремонта.

Интересно, что несколько лет назад вокруг виллы разразился скандал. Жители города возмутились тем, что прямо напротив здания была установлена трансформаторная будка, которая портила вид. В итоге будку немного подвинули. Теперь она стоит в сторонке и никому не мешает.

Хойман умер в 1932 году. Последним владельцем виллы был другой предприниматель — Эмиль Кёниг, наладивший производство довольно известного медового ликера Баренфанг.

Школа № 14 — бывшая школа им. Иоганна Шефнера





Ну, а мы сворачиваем на улицу Радищева и идем вдоль современных и местами весьма милых особняков в собственно Ратсхоф.

На пересечении Радищева и Вагоностроительной (бывших Вибе-штрассе и Арндт-штрассе) мы упираемся в красивое здание с портиком. Это школа № 14. Раньше это тоже была школа — имени общественного деятеля времен Иммануила Канта — Иоганна Шефнера. Построенная в 1910 году по проекту архитектора Папендика, она мало напоминала то, что мы видим сегодня. Выдержанное в стиле модерн здание было стилизовано под сельские дома Ратсхофа, имело высокую мансардную крышу замысловатой формы и пару высоких фронтонов.

После войны сильно пострадавшая школа была отремонтирована по упрощенному варианту. Его достроили до четырех этажей, сложную крышу решили «сгладить», зато пристроили «греческий портик».

Какой вариант лучше — довоенный или послевоенный, каждый может решить сам.

Дом на Вагоностроительной, 7





Недалеко от школы — на Вагоностроительной, 7 — стоит еще один довольно сильно переделанный образец немецкого модерна начала XX века.

Это розовое с белыми декоративными элементами здание очень похоже на торт. Вряд ли так его видел архитектор. Изначально, обладая массивной, со сложной структурой, крышей, оно скорее напоминало, маленькую крепость.

Но после войны крышу сделали меньше и проще, убрали флигель. Зато появился полукруглый фронтон, который находится между двумя мощными ризолитами, украшенными декоративными кронштейнами. Образ завершила розовая краска. Идеальное жилище для какого-нибудь сказочного персонажа вроде Мальвины.

До недавнего времени в этом волшебном домике был детский сад № 7. Сейчас он закрыт, но есть надежда, что когда-нибудь откроется снова.

Автомобильный мост





Следующая достопримечательность Вагоностроительной, на которую хочется обратить внимание, имеет куда более брутальный вид. Это автомобильный мост над железнодорожными путями. Строить его по проекту советника Шёнвальда начали в 1910 году, закончили в 1912-м. Длина моста составила 251 метр, ширина — 16,4. Выглядит он мощно, очень основательно. И при этом стильно.

В нем в полной мере воплотился пафос времен, когда люди верили в тяжелые, работающие на силе пара механизмы. Мост исправно работает до сих пор, на пенсию не собирается.

Стоит обратить внимания на надстройку с лестницей, ведущей с моста к платформе. Балдур Кёстер в своей книге «Кёнигсберг. Сегодняшний Калининград. Архитектура немецкого времени» отмечает, что похожим же образом устроены многие вокзалы в Берлине.

Собственно, в Кёнигсберге это тоже был вокзал «Ратсхоф». Правда, по сути, он являлся лишь остановочным пунктом на пути в Пиллау, ныне — Балтийск. «Пристроенный к путепроводу вокзал, в который можно было зайти с моста, состоит из вестибюля с кассой и отсутствующим сейчас турникетом, от которой широкая лестница ведёт вниз к платформе, — продолжает Кёстер. — Вестибюль стоит на железобетонных опорах, пол вестибюля покоится на плоском звездчатом своде, „ребра“ которого (правильнее: широкие железобетонные прогоны) видны снизу (с платформы)».

Кёстер также подчеркивает, что «для тогдашнего времени маленькое здание было очень современным: конструкция из правильно сформированных железобетонных блоков не скрыта ничем. Это пример архитектуры, на которую наложил отпечаток функционализм конца 20-х годов». Стоит отметить, что плитка, которой облицован спуск на перрон, не немецкая. Этот элемент был привнесен уже в советское время.

Вагоностроительный завод





С моста хорошо видны цеха предприятия, которое определило судьбу всего района.

В 1946 году на базе кёнигсбергской вагоностроительной фабрики Штайнфурта был образован Кёнигсбергский, а затем — Калининградский вагоностроительный завод, очень быстро ставший одним из флагманов региональной экономики. Первую продукцию завод выпустил уже в апреле 1946 года.

В документе, который есть в распоряжении Государственного архива Калининградской области (ГАКО), говорится, что на еще толком не восстановленных площадях предприятия собрано пять первых советских думпкаров — саморазгружающийся вагонов. Впоследствии думпкары, разумеется, более совершенной конструкции, стали визитной карточкой завода.

В 1963 году впервые в СССР на Калининградском вагонзаводе были выпущены 180-тонные думпкары длиной 18,5 м, заменявшие труд 200 рабочих. Продукция предприятия поставлялась в ГДР, Польшу, Югославию, Японию, Китай, Корею. С 1960-х годов она регулярно экспонировалась на ВДНХ и ряде международных выставок.

Славные времена, к сожалению, давно позади. В конце 90-х производственная деятельность почти прекратилась. Недавно на заводе начался демонтаж исторического кузнечного цеха, где сохранились уникальные в своем роде станки, что вызвало обеспокоенность неравнодушный к истории края людей, которые рассчитывали, что эти механизмы будут сохранены и превращены в музейные экспонаты.

Вид на порт





С моста открывается чудесный вид на порт. Выделяются два здания элеватора, которые соединены между собой крытой галереей. Техническое сооружение, но как оно будит воображение! Даже когда чайки молчат, многие слышат их крики, глядя на эти элеваторы. А во время тумана кажется, что рядом где-то прорисовываются контуры лондонского Биг-Бена. Есть в этом сооружении что-то от эпохи Викторианской Англии. Так и ждешь, что мимо по реке проплывет лодка с трубой, из которой валит густой черный дым. И стоящий на палубе немолодой джентльмен в шапке с двумя козырьками вынет трубку изо рта и скажет своему собеседнику: «Ну это же элементарно, Ватсон».

Впрочем, к Великобритании эти сооружения отношения не имеют. Зато к России — самое прямое. В 1922 году был заключен Рапалльский мирный договор, после которого стали налаживаться экономические связи между Советской Россией и Веймарской республикой. И Кенигсбергу здесь отводилась особая роль — он стал транзитной точкой, через которую шла торговля между двумя странами. Отсюда бурное строительство портовых сооружений.

Элеваторы на северном берегу Индустриальной гавани появились в 1924 году. На тот период они считались самыми крупными в Европе. Оба склада вмещали по сорок тонн грузов. Здания неплохо пережили вторую Мировую войну и до сих пор используются по назначению.

Здание мельницы и её хранилище





Если перейти мост и повернуть направо, то можно увидеть два прекрасных образца промышленной архитектуры конца XIX века.

Первый расположен по адресу Правая набережная, 15. Здание мельницы было построено примерно в 1890 году. Оно было для того времени одним из самых крупных в Европе предприятий, где мололась рожь. Мука отправлялась преимущественно на экспорт, а отруби использовались в местных крестьянских хозяйствах.

Вторая мировая война оставила на здании серьезные следы, но первые переселенцы сумели вернуть предприятие к жизни. И сейчас в этом похожем на старинный замок сооружении, как и прежде, мелят муку. Связь времен не прерывается.

Несколько дальше еще одно прекрасное «замкообразное» здание. Эту десятиэтажную краснокирпичную громадину построили 1897 году, чтобы хранить муку, произведенную на соседней мельнице. По размерам в Германии ей не было равных, в нее вмещалось приблизительно 60 тонн.

К сожалению, фасад этого мощного эффектного сооружения уцелел не полностью. Но да наших дней сохранился средний ризалит с башенками. Боковые же блоки — только до высоты цоколя в три этажа. Зато на правой восточной стороне на трех старых этажах был надстроен новый железобетонный блок со стеклянным фасадом. Тоже, если вдуматься, свидетель эпохи. Но уже другой, советской.

Сейчас здание элеватора и территория вокруг него находятся словно на перепутье. С одной стороны, это по-прежнему промышленная зона, но постепенно она обрастает туристической инфраструктурой. Уже есть где попить кофе, любуясь портом, куда время от времени заходят очень красивые корабли, вроде парусника «Крузенштерн» или «Мир».

Продолжение следует...

Текст: Кирилл Синьковский, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»