На стадионе «Калининград» появился зал славы, в который еще нельзя ходить

На стадионе «Калининград» на острове Октябрьском появился зал славы регионального спорта. Об этом во вторник, 17 декабря, сообщили в пресс-службе регионального минспорта.

Первый вариант экспозиции появился в одном из холлов стадионного сектора «B». Там собрали около 200 экспонатов разной эпохи, отметили в правительстве. Все элементы демонстрируют знаковые достижения калининградского спорта. В первой экскурсии участвовали чиновники, руководители регионального спорта и представители спортивных школ.

«Мы одними из первых в стране выполнили поручение вице-премьера правительства России Ольги Голодец по организации таких музеев на стадионах-участниках ЧМ-2018. Кстати, все эти арены представлены макетами в открывшейся экспозиции. Планируется, что музей начнет функционировать уже с первых месяцев 2020 года», — заявила министр спорта области Наталья Ищенко.