«Балтика» обыграла «Крылья Советов» в первом матче Кубка России

Футбольный клуб «Балтика» обыграл «Крылья Советов» в первом матче Кубка России. Игра на стадионе в Самаре завершилась со счётом 3:2.

Первый гол забил полузащитник хозяев Владимир Хубулов уже на десятой минуте. «Балтика» реабилитировалась во втором тайме: на 56-ой минуте мяч в ворота соперников отправил защитник калининградской команды Роберто Фернандес Торо, на 67-ой — «новобранец» Анхело Энрикес, на 73-ей — полузащитник Максим Кузьмин. Однако на 89-ой минуте футболист «Крыльев Советов» Гленн Бейл сократил разрыв.

Напомним, свой первый матч в Российской Премьер-лиге «Балтика» проиграла. Команда уступила клубу «Сочи» со счётом 0:2. На следующем матче в рамках РПЛ «Балтика» встретится с московским «Спартаком». Игра пройдёт 31 июля на стадионе «Открытие Банк Арена».

