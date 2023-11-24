Траты «Балтики» на зарплаты футболистов оценили в 9,56 млн евро в год

Продолжение: «Балтика» опровергла информацию о годовых тратах на зарплаты в 9,56 млн евро

Футбольный клуб «Балтика» тратит на зарплаты игроков порядка 9,56 млн евро в год. Соответствующие данные приводит «Спорт-Экспресс» со ссылкой на портал Capology.

«В первом дивизионе у калининградцев был один из самых крупных бюджетов, но в РПЛ им тяжело бороться с грандами с финансовой точки зрения: 14-е место как по результату, так и по совокупной величине окладов. Сумма невелика, но в топ-5 европейских лиг есть сразу два клуба с меньшими расходами на зарплаты — французские „Тулуза“ и „Клермон“», — отмечает издание.

Расходы на зарплаты составляют около 800 тысяч евро в месяц (примерно 77,5 млн рублей по сегодняшнему курсу), а среднемесячная зарплата футболистов — 31,8 тысяч евро (более 3 млн рублей), уточняет «Спорт-Экспресс».

Ранее руководство «Балтики» выразило недовольство посещаемостью матчей команды в РПЛ. «Если откровенно, то недоволен, это одно из небольших разочарований сезона, — сказал генеральный директор команды Кирилл Волженкин в интервью „Матч Премьер“. — Думал, что в РПЛ у нас будут более красивые цифры посещаемости. Хотелось бы, чтобы болельщики заполняли стадион, они играют большую роль в играх. Хотелось бы больше людей на трибунах».

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