«Балтика» опровергла информацию о годовых тратах на зарплаты в 9,56 млн евро

Футбольный клуб «Балтика» опроверг информацию о годовых тратах на зарплаты в 9,56 млн евро. Эти цифры «абсолютно не соответствуют действительности», сообщил «Новому Калининграду» руководитель пресс-службы команды Александр Строк.

«В реальности они куда меньше. Также, насколько я понимаю, источник информации, на который ссылается зарубежный сайт, отсутствует», — отметил он.

Точную сумму зарплат в пресс-службе футбольного клуба назвать отказались, сославшись на конфиденциальность информации.

Ранее издание «Спорт-Экспресс» со ссылкой на портал Capology сообщило о том, что «Балтика» тратит на зарплаты игроков порядка 9,56 млн евро в год, расходы на зарплаты составляют около 800 тысяч евро в месяц (примерно 77,5 млн рублей по сегодняшнему курсу), а среднемесячная зарплата футболистов составляет 31,8 тысяч евро (более 3 млн рублей).