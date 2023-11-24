«Балтика» опровергла информацию о годовых тратах на зарплаты в 9,56 млн евро

Футбольный клуб «Балтика» опроверг информацию о годовых тратах на зарплаты в 9,56 млн евро. Эти цифры «абсолютно не соответствуют действительности», сообщил «Новому Калининграду» руководитель пресс-службы команды Александр Строк.

«В реальности они куда меньше. Также, насколько я понимаю, источник информации, на который ссылается зарубежный сайт, отсутствует», — отметил он.

Точную сумму зарплат в пресс-службе футбольного клуба назвать отказались, сославшись на конфиденциальность информации.

Ранее издание «Спорт-Экспресс» со ссылкой на портал Capology сообщило о том, что «Балтика» тратит на зарплаты игроков порядка 9,56 млн евро в год, расходы на зарплаты составляют около 800 тысяч евро в месяц (примерно 77,5 млн рублей по сегодняшнему курсу), а среднемесячная зарплата футболистов составляет 31,8 тысяч евро (более 3 млн рублей).


Тема в развитии

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter