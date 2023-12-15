Ушедший капитан «Балтики»: мне позвонили, честно сказали о моих шансах

Новое руководство футбольного клуба «Балтика» планирует усилить команду новыми игроками. Такое мнение высказал экс-капитан Аслан Дудиев в беседе с «Матч ТВ».

«В клуб пришли новые руководители. У каждого свой взгляд на футбол. Как понимаю, они хотят пригласить новых футболистов, усилить состав, чтобы сохранить место в РПЛ. После окончания первой части сезона мне позвонили, честно сказали о моих шансах играть. Пожали друг другу руки, пожелали удачи», — цитирует Аслана Дудиева официальный сайт телеканала.

По словам Дудиева, в ближайшее время он намерен заняться поисками нового клуба. «Я провёл в „Балтике“ пять прекрасных лет, был капитаном. Рад, что был частью этой команды. У меня останутся только приятные воспоминания о команде, городе и болельщиках. Желаю клубу исправить турнирное положение и остаться в РПЛ. Сейчас дней пять хочу отдохнуть, а после буду понимать, куда двигаться. Буду искать новый клуб», — сообщил 33‑летний футболист.

В пресс-службе команды «Новому Калининграду» не стали комментировать уход Аслана Дудиева.

Накануне «Балтика» объявила о расторжении трудового договора с футболистом. Аслан Дудиев сыграл за калининградскую команду 103 матча и забил пять мячей.

Ранее футбольный клуб покинул генеральный директор Кирилл Волженкин, занимавший этот пост с 2021 года. Его место занял Равиль Измайлов. Последние несколько лет он возглавлял команду «Нижний Новгород».