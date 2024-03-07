«Балтика» встретится с «Оренбургом» в первом выездном матче весенней части РПЛ

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В выездном 20 туре Российской Премьер-лиги калининградская «Балтика» сыграет против «Оренбурга». Встреча пройдет 10 марта на стадионе «Газовик».

Соперник балтийцев занимает 14 место в турнирной таблице, располагаясь на одну позицию выше, чем калининградцы. В случае победы «Балтика» обгонит «Оренбург» и окажется в зоне стыковых матчей, улучшив шансы на сохранение прописки в РПЛ.

В прошлом туре «Оренбург» сыграл 1:1 с московским ЦСКА, вырвав ничью уже в добавленное к матчу время. Забитым мячом отметился полузащитник Матиас Перес, который наравне с Дмитрием Воробьевым является лучшим бомбардиром команды. В активе обоих игроков 5 голевых действий в текущем сезоне.

Предыдущая встреча «Балтики» и «Оренбурга» состоялась 7 октября в Калининграде. Подопечные Сергея Игнашевича обыграли гостей со счётом 1:0 и прервали безвыигрышную серию против оренбуржцев, длившуюся с 2015 года.

Прямую трансляцию матча покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

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