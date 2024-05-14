«Балтика» вышла в суперфинал Кубка России по футболу

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Футбольный клуб «Балтика» обыграл «Спартак» и впервые в своей истории вышел в суперфинал Кубка России. Матч финала Пути регионов прошёл 14 мая на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде и закончился со счётом 1:0.

После стартового свистка балтийцы сразу начали атаковать. Счёт в матче открыл защитник бело-синих Кевин Андраде на четвертой минуте игры. Во втором тайме инициативой полностью владели москвичи, однако сравнять счёт им так и не удалось.

Следующий матч «Балтика» проведёт на выезде. В воскресенье, 19 мая, в Ростове-на-Дону калининградцы сыграют в 29-м туре Российской премьер-лиги с местным «Ростовом». Начало игры — в 15:30. 0+

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