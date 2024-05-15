Определился соперник «Балтики» в суперфинале Кубка России

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Соперником калининградской «Балтики» в суперфинале Кубка России 2023/25 будет «Зенит». Об этом пишет «Интерфакс» по итога матча, определившего второго финалиста Пути РПЛ.

Футболисты петербургского «Зенита» вышли в суперфинал, победив в финале Пути РПЛ московский ЦСКА. Ответная встреча «Зенита» и ЦСКА в среду завершилась со счетом 0:0, результат первого матча в Москве — 1:1. В серии пенальти успешнее оказался «Зенит» (5:4).

Напомним, накануне «Балтика» в финале Пути регионов победила московский «Спартак» со счетом 1:0, выйдя в суперфинал Кубка России. Встреча калининградских и питерских футболистов пройдет 2 июня на стадионе «Лужники» в Москве.

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