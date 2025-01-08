Волейбольный клуб «Локомотив» сыграет первый матч года 12 января

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Первый матч 2025 года волейбольный клуб «Локомотив» сыграет 12 января против команды «Спарта» из Нижнего Новгорода (0+). Матч пройдет в рамках 18-го тура предварительного этапа «Pari Суперлига 2025». Информация о предстоящем матче размещена на сайте клуба.

На сегодняшний день калининградская женская волейбольная команда после 17 проведенных игр набрала 41 очко и занимает вторую строчку в турнирной таблице этого сезона. На счету клуба 14 побед. «Спарта», наоборот, является аутсайдером чемпионата и находится на последней строчке с семью очками, победив лишь в одной игре.

Начало матча в ДС «Янтарный» в 18:00. Билеты стоимостью от 300 рублей можно приобрести на сайте ВК «Локомотив».

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