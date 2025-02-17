«Балтика» анонсировала благотворительный турнир в честь Дня защитника Отечества

Калининградская «Балтика» анонсировала проведение благотворительного турнира в честь Дня защитника Отечества. Собранные со взносов от участников «Кубка джентльменов» средства направят в фонд «Берег надежды», сообщил клуб в своих медиа.

Турнир пройдёт 22 февраля на стадионе «Балтика» в Калининграде. Всего планируется участие 16 команд по 10 спортсменов в каждой. Их поделят на четыре группы. Формат турнира — семь на семь. Клуб обещает призы и подарки для участников от своих спонсоров.

«Турнир приурочен ко Дню защитника Отечества, что делает его еще более значимым и символичным событием. <...> Это будет не просто спортивное состязание, но и событие, объединяющее людей для великой цели — помочь тем, кто нуждается в заботе и поддержке. Мы приглашаем всех принять участие в этом важном и незабываемом событии!» — говорится в сообщении клуба.