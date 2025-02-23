Калининградская «Балтика» уступила клубу РПЛ в товарищеском матче (дополнено)

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
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Калининградская «Балтика» уступила клубу российской Премьер-лиги в товарищеском матче. Игра прошла 23 февраля, сообщил клуб в своих медиа.

Матч состоялся в турецком Белеке в рамках третьего зимнего сбора команды. «Балтика» встретилась в товарищеском матче с грозненским «Ахматом». Клуб Премьер-лиги оказался сильнее — 1:0. Единственный мяч с пенальти на 15 минуте матча забил нападающий Георгий Мелкадзе. Матч прошёл в закрытом режиме.

На 23 февраля у «Балтики» запланирована встречу со своей второй командой, которая выступает во Второй лиге России. На момент публикации новости поединок уже начался. Он также проходит в закрытом режиме.

Дополнено в 13:20:

«Балтика» обыграла «Балтику-2» со счётом 2:1. Голами отметились Евгений Чернов и Кирилл Никишин, поразившие ворота команды-дублёра на 22 и 54 минутах соответственно. За «Балтику-2» отличился Дмитрий Никитин, ответивший единственным мячом на 45 минуте встречи.

По итогам осенней части Первой лиги «Балтика» стала зимним чемпионом турнира. Возобновление первенства запланировано на 2 марта. В этот день, согласно календарю турнира, «Балтика» в Калининграде должна принять ярославский «Шинник». Встреча запланирована на 18:00 (0+).

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