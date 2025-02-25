В «Балтике» рассказали, почему полузащитник Осипов и клуб не продлили контракт

Александр Осипов. Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
Александр Осипов. Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
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Полузащитник «Балтики» Александр Осипов достиг договорённости с футбольным клубом «Сочи», который «удовлетворил потребности» игрока. Об этом в интервью пресс-службе клуба заявил спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян.

Спортдир отметил, что не сможет ответить на вопрос, почему полузащитнику не удалось договориться о новом контракте с калининградской командой, так как у каждой стороны будут свои субъективные оценки. По словам Маргаряна, клуб сделал Осипову «достойное предложение» о новом контракте. Переговоры о продлении вели представители игрока. Через время они сообщили «Балтике», что футболист достиг договорённости с другим клубом Первой лиги.

«Мы приняли их точку зрения, мы приняли их видение. Через какое-то время они обозначили, что футбольный клуб „Сочи“ удовлетворил, видимо, их потребности, и, соответственно, они подписали полноценный контракт», — заявил Маргарян.

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Осипов подписал контракт с «Балтикой» в феврале 2022 года. В Калининград он переехал из Москвы, где выступал за «Велес». За «крылатых быков» полузащитник провёл 78 матчей, в которых отметился пятью результативными действиями.

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