6,3 млн евро на новичков: как зимой усилились «Балтика» и её конкуренты на РПЛ

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В российском футболе 20 февраля закрылось зимнее трансферное окно-2025. За это время калининградская «Балтика» обновила свой состав на весеннюю часть Первой лиги, где на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Свои составы также усилили и клубы-конкуренты балтийцев, которые также претендуют на повышение в классе. «Новый Калининград» изучил статистический портал Transfermarkt и посмотрел, как усилились команды из первого квартета перед финальной частью первенства.

Зимой «Балтику» пополнили четыре игрока на каждую линию поля. Самым дорогим подписанием стал сальвадорский нападающий и футболист своей национальной сборной Брайян Хиль. За него балтийцы отдали 1,5 млн евро. Ещё 250 тыс. евро калининградский клуб потратил на выкуп контракта полузащитника «Нефтехимика» Максима Петрова. Обоим футболистам по 23 года. Остальные два новичка переехали в Калининград на правах аренды. 22-летний вратарь Иван Кукушкин пополнил ряды команды из нижегородского «Пари НН», а 32-летний левый защитник Евгений Чернов пришёл из «Ростова». Сумма компенсации по обоим игрокам не уточняется. Средний возраст новичков — 25 лет.

Затраты на всех прибывших в клуб игроков у «Балтики» составили 1,75 млн евро. Следует отметить, что за Хиля балтийцы отдали вдвое больше: его рыночная стоимость составляет 800 тыс. евро на февраль 2025 года. Полузащитник Петров оценивается в 450 тыс. евро. Он обошёлся «Балтике» почти в два раза меньше.

Рыночная стоимость всех покинувших калининградский клуб игроков составляет 3,75 млн евро, а средний возраст — 23,7 года. При этом непосредственно с продаж «Балтика» выручила 70 тыс. евро. Компенсацию клуб получил единожды: за переход воспитанника Тиграна Аванесяна в тульский «Арсенал». Это в четыре раза меньше его рыночной стоимости, которая оценивается в 300 тыс. евро.

Остальные три защитника (Калачёв, Маляров и Бегун), два вингера (Глушков и Алекс Фернандес), а также вратарь (Свинов) либо отправились в аренду, либо покинули «Балтику» свободными агентами. Арендное соглашение между калининградской командой и московским «Динамо» по атакующему полузащитнику Ивану Зазвонкину разорвали досрочно. Самый дорогой ушедший игрок — Алекс Фернандес (800 тыс. евро на февраль 2025). Он минимум полгода проведёт в бакинском «Нефтчи».





Трансферный баланс калининградской «Балтики» по итогам зимнего окна составил −1,68 млн евро. Этот показатель не является самым большим в Первой лиге России по футболу. В два раза больше дефицит составил у прямого конкурента за выход в российскую Премьер-лигу — московского «Торпедо». Клуб идёт на второй строчке в таблице первенства. «Автозаводцы» потратили 3,35 млн евро на подписание 12 новичков зимой 2025 года (при оценочной стоимости 7,3 млн евро и среднем возрасте в 22,6 лет), а за ушедших — не выручили ничего. Итоговый трансферный баланс «Торпедо» составил −3,35 млн евро.

Екатеринбургский «Урал», тоже претендующий на прямое повышение в РПЛ, потратил на новичков 350 тыс. евро. Их средний возраст — 25,3 лет, а совокупная рыночная стоимость составляет 3,5 млн рублей. Четверых игроков уральцы подписали из клубов Премьер-лиги. Среди них такие спортсмены, как бывший вратарь «Спартака» Александр Селихов, экс-нападающий «Факела» Евгений Марков и др. Доходы екатеринбуржцев зимой 2025 года составили 200 тыс. евро. Следует отметить, что двое из восьми ушедших игроков предпочли профессиональному футболу любительский. Так, Дмитрий Арапов и Алексей Герасимов покинули «Урал» и присоединились к «Синдекату» из Медийной футбольной лиги. Итоговый трансферный баланс клуба из Екатеринбурга составил −150 тыс. рублей.

Идущий на четвёртом месте «Сочи» потратил на 11 новых игроков 850 тыс. евро, когда их совокупная рыночная стоимость — 4 млн евро. Самым дорогим стало подписание марокканского защитника Набиля Абердина, ранее выступавшего в испанской Ла Лиге за «Хетафе». Всего же средний возраст подписаний сочинцев — 22,8 года. С шести покинувших клуб игроков «барсы» ничего не заработали. Напомним, что среди ушедших из «Сочи» значится воспитанник калининградской «Балтики» Владислав Лазарев. Его арендовали летом после назначения на пост тренера Александра Грищенко. Зимой Лазарев отправился в другую аренду — в песчанокопскую «Чайку».

Совокупный трансферный баланс «Балтики» и её конкурентов в битве за повышение в российскую Премьер-лигу составил −6,03 млн евро. На новичков они вместе потратили 6,3 млн евро. Лучшим по продажам среди лидеров Первой лиги стал екатеринбургский «Урал», выручивший 200 тыс. евро с ушедших игроков.

По итогам осенней части Первой лиги «Балтика» стала зимним чемпионом турнира. Возобновление первенства запланировано на 2 марта. В этот день, согласно календарю турнира, «Балтика» в Калининграде должна принять ярославский «Шинник». Встреча запланирована на 18:00 (0+).

Текст: Денис Шелеметьев, фото: Виталий Невар, Юлия Власова / «Новый Калининград»